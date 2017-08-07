Правнук сестры Янки Купалы стал заместителем Макея

Александр Лукашенко 7 августа принял ряд кадровых назначений. Так, заместителем министра иностранных дел стал Андрей Дапкюнас, ранее представлявший Беларусь в ООН.

В Нью-Йорк же поехал другой заместитель Владимира Макея Валентин Рыбаков.

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Андрей Дапкюнас был, можно сказать, дуайеном среди белорусских послов, то есть человеком, который дольше всех занимает свой пост. При ООН он работал с 2004 года.

Дапкюнасу 54 года, родился в Минске, происходит из интеллигентной семьи. Его отец — известный театральный деятель, работал в Министерстве культуры, Купаловском театре. Его мама возглавляла Литературный музей Янки Купалы.

В 2011-м дипломата отозвали из Нью-Йорка в соответствии с указом Александра Лукашенко. На родине его ожидали «беседы» в Комитете госбезопасности — его подозревали в связях с кандидатом на президентских выборах Санниковым. Ходили слухи, что на Дапкюнаса написали донос сотрудники представительства. Но дипломат снял с себя подозрения, и его вернули на работу в Нью-Йорк.

Заметим также, что под началом Дапкюнаса в США работал сын министра иностранных дел Владимира Макея. На дипломатической службе Дапкюнас с 1992 года.

Интересен и тот факт, что Андрей Дапкюнас принадлежит к семье Янки Купалы. Его мама — Жанна Дапкюнас — внучатая племянница великого белорусского поэта. Ее бабушкой — прабабушкой Андрея Дапкюнаса — была Леокадия (Лёля) Романовская (Луцевич) — родная сестра Янки Купалы.