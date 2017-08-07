Как британскую модель похитили для продажи в рабство

В начале июля к агенту начинающей британской фотомодели Хлои Эйлинг обратились с заманчивым предложением о кастинге и последующем выгодном контракте.

Хлою Эйлинг заманили на поддельную фотосессию в заброшенном магазине в Милане, чтобы похитить. Ей вкололи кетамин, заковали ее в наручники и положили в чемодан. Модель пытались продать на аукционе за 300 тысяч долларов, сообщает bigpicture.ru со ссылкой на Daily Mail.

Модель рассказала, что проснулась в наручниках с заклеенным ртом. Преступная группа, известная как «Черная смерть» (Black Death Group), заманила двадцатилетнюю Хлою Эйлинг в заброшенный магазин возле Центрального вокзала Милана с предложением провести фотосессию. Ее засунули в сумку и увезли на ферму в Турине, где держали шесть дней. Аукцион должен был состояться 16 июля, однако планы похитителей изменились, когда они узнали, что Хлоя — молодая мать, что противоречило установленным группировкой правилам. Девушку отправили в британское консульство в Милане.

Одним из похитителей Эйлинг оказался 30-летний гражданин Польши Лукаш Херба, в последнее время проживающий в Великобритании. Согласно сообщениям СМИ, Херба арендовал коттедж в Турине, сообщив владельцу собственности, что он художник, который ищет «вдохновение» для своих картин.

Когда офицеры арестовали его, у него была обнаружена брошюра организации «Черная смерть», которая выставляет сексуальные услуги женщин на аукцион:

«Все наши девушки выставлены только на этом аукционе и удерживаются нами в Европе. По вашему желанию мы можем похитить любую другую. Эта услуга обойдется значительно дороже, особенно если объект находится за пределами Европы.

— В профайле каждой девушки есть все подробности, включая возраст, имя, национальность и физические данные.

— С нами сотрудничает врач, который проверяет девушек на наличие заболеваний, передающихся половым путем, и гарантирует их отсутствие.

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— Мы не продаем заболевших девушек, а также беременных или молодых матерей.

— Девушки могут быть доставлены в любую точку планеты, у нас есть специальные перевозчики. Услуга оказывается за дополнительную плату.

— Доставка внутри ЕС осуществляется бесплатно, сроки зависят от местонахождения девушки и пункта доставки.

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Услуга предоставляется только тем, кто уже участвовал в нашем аукционе. Если вы заинтересовались им впервые, нам необходимы рекомендации от надежных клиентов, в противном случае мы прервем с вами все контакты. Нас не интересует расширение клиентской базы. Мы не продаем девушек кому попало. Наши покупатели должны знать действующие правила. Новички задают слишком много вопросов и чаще всего только тратят время впустую».

Описывая свое ужасное испытание, Эйлинг рассказала: «Человек в черных перчатках подошел сзади и положил одну руку мне на шею, а другой закрыл мне рот, чтобы я не кричала. Второй человек в черной балаклаве сделал мне инъекцию в правое предплечье. Я думаю, что потеряла сознание. Когда я проснулась, на мне был розовый комбинезон и носки. Я поняла, что нахожусь в багажнике автомобиля, на моих запястьях и лодыжках наручники, а рот заклеен скотчем. Я была внутри сумки и могла дышать только через маленькую дырку».

Когда девушку доставили в коттедж, ее ноги и руки привязали к комоду. «Я была вынуждена спать на полу в спальном мешке», — вспоминала она.

Когда модель вернулась домой, ей пришло письмо от похитителей, в котором говорилось: «Ваше освобождение — это огромная щедрость от Black Death Group. Но вы должны внимательно прочитать это письмо… Произошла ошибка, особенно учитывая, что вы молодая мать, которую ни в коем случае нельзя похищать… Вы и ваша семья ни в коем случае не должны говорить о нас плохо и без уважения. К вам относились справедливо, с уважением, и мы ожидаем услышать то же самое и о нас… В связи с вашим освобождением вы также должны выплатить издержки в размере 50 000 долларов США. Мы ожидаем, что деньги будут выплачены в BitCoins в течение одного месяца».

Эйлинг говорит, что один из мужчин сказал, что за последние 5 лет заработал около 17 миллионов долларов, продавая женщин покупателям на Ближнем Востоке.

«Я пережила ужасный опыт. Боялась за свою жизнь каждое мгновение, каждую минуту, каждый час. Я невероятно благодарна итальянским и британским правоохранительным органам за то, что они сделали ради моего освобождения», — рассказала жертва похищения.

Расследование продолжается, полиция ищет соучастников Хербы, которых, по предварительным данным, должно быть трое или четверо.