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07.08.2017
TUT.BY
Парня, который поднял бело-красно-белый флаг на концерте, оштрафовали за «нецензурную брань»

Суд Заводского района назначил штраф в 10 базовых величин (230 рублей) минчанину Дмитрию Науменко.

Они с другом Иваном Лисовцом развернули бело-красно-белый флаг во время выступления рок-группы «Крамбамбули» на концерте в Минске 5 августа. Их задержали после концерта и составили протокол, обвинив в нецензурной брани в общественном месте. Дело рассматривала судья Елена Некрасова.

Перед началом суда Науменко рассказал журналистам, что сначала его отвезли в РУВД, затем в ЦИП и в ИВС на ул. Окрестина. По его словам, в ЦИП он делил помещение в 10 квадратных метров с более чем 20 задержанными. В первый раз после задержания в субботу вечером его покормили в понедельник утром. Позже это подтвердил и второй задержанный.

В протоколе написали, что Науменко в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался, приставал к прохожим, вел агрессивно себя и не реагировал на замечания. Сам Науменко все обвинения в суде опроверг, а заявил, что кричал он только песни «Крамбамбули» во время их исполнения, как и тысячи других зрителей.

Науменко справа, фото svaboda.org

— Мы уже собирались уходить. Метров за 50 до выхода к нам подошло двое сотрудников милиции в форме и один в гражданском и попросили проследовать за ними.

Науменко рассказал, что ему милиционеры устно сообщили причину задержания: он махал бело-красно-белым флагом. По словам молодого человека, флаг действительно был на концерте в толпе, он переходил из рук в руки, им махали примерно 15 человек.

Оперуполномоченный уголовного розыска Заводского РУВД Виктор Хоружий выступил свидетелем. Он рассказал, что был направлен в толпу следить за общественным порядком.

— Мы услышали нецензурную брань. Мы сразу не стали выводить человека, а после концерта мой напарник Моисеев подошел, представился и задержал его вместе с сотрудниками ОМОН.

Отвечая на вопросы судьи, Хоружий признал, что сотрудники милиции не делали Науменко замечаний и «агрессивного поведения, может, и не было, но была ненормативная лексика», а также, что задержанный «ни к кому не приставал».

— Почему вы тогда дали такие пояснения в рапорте, что он «оскорбительно приставал к гражданам»? — спросила судья.

— В рапорте я имел в виду, что словами приставал.

Оперативник также рассказал, что Науменко держал над собой «бело-красный» флаг.

Его напарник Александр Моисеев в суд не явился, потому что был в отгуле. Адвокат Вадим Мушинский попросил не продолжать процесс, потому что к Моисееву есть вопросы. Но судья решила, что его нет по уважительной причине, и зачитала его объяснения, идентичные тому, что было написано в протоколе.

В заключительном слове адвокат Мушинский отметил, что допрошенный свидетель сам опроверг данные из протокола. Защитник также указал на нестыковки во временных отметках в протоколе — из него получается, что Науменко из стадиона «Трактор» попал в РУВД быстрее чем за 10 минут, а потом в одно и то же время давал показания в РУВД и проходил медицинское освидетельствование.

Тем не менее судья посчитала, что вина Науменко подтверждается собранными доказательствами и оштрафовала его на 10 базовых величин.

Вскоре будет вынесено решение и по протоколу второго задержанного, Ивана Лисовца.

Группа «Крамбамбуля» (солист — Лявон Вольский) стала хедлайнером фестиваля «Хмельнов fest» на площадке возле стадиона «Трактор» 5 июля. До этого в течение девяти лет этому коллективу не давали разрешения выступать в Минске.

Напомним, осенью прошлого года «Молодой фронт» собрал 10 тысяч подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности. Министерство культуры ответило, что предложение не содержит «документального обоснования и полной, достоверной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности».

 
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