К 2020 году в Беларуси появится сеть зарядных станций для электромобилей

Зарядить свой электрокар белорусы смогут через каждые 200 километров пути.

Как в ходе интервью TUT.BY рассказал заместитель гендиректора «Белоруснефти» Сергей Каморников, компания планирует развивать передовые технологии.

По его словам, сейчас в стране действует только четыре зарядные станции для электротранспорта.

– Люди там периодически заправляются, но говорить, что это рабочая бизнес-модель, пока преждевременно, – заметил представитель «Белоруснефти». – В планах до 2020 года поставить 40 зарядок для электромобилей. Расстояние между ними будет около 200 километров. Мы планомерно закроем все основные магистрали и пассажиропотоки.

По мнению Каморникова, будущее электрических автомобилей зависит от того, отменит ли государство пошлину на их ввоз в ближайшее время.

– Кроме того, неизвестно, будет ли налажено производство электромобилей в Беларуси, как будет организован рынок продажи электроэнергии… Много вопросов. Поэтому мы пока держим руку на пульсе и следим за тенденциями, – отметил представитель компании.

Интересно, что «Белоруснефть» также планирует вкладывать средства в развитие альтернативной энергетики.

– Это вопрос энергетической безопасности. Мы сегодня зависим от Российской Федерации по нефти, по газу. После ввода в строй атомной электростанции будем, возможно, зависеть от ядерного топлива. Солнечные электростанции зависимы лишь от погоды, не требуют трат, – добавил он.