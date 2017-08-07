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Общество
07.08.2017
Салiдарнасць
Капский покинул должность гендиректора ОАО «БАТЭ»

Анатолий Капский покинул пост генеральный директор ОАО «БАТЭ» (Борисовского завода автотракторного электрооборудования, управляющей компании холдинга «Автокомпоненты»).

Александр Лукашенко дал согласие на назначение на эту должность Александра Марченко, который ранее работал директором по промышленно-технической политике и развитию.

Анатолий Капский работал гендиректором БАТЭ с июня 2005 года. В последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Как сообщил «Еврорадио» Анатолий Капский, он написал заявление еще два месяца назад «по состоянию здоровья».

Также Капский является председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Функционер не стал комментировать, останется ли он на этом посту.

 
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