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Общество
07.08.2017
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко. Фотофакт

 Зампредседателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич выложил в Facebook снимок с бывшим командиром воинской части 3214 Дмитрием Павличенко.

– Дмитрий Павличенко активно занимается спортом ежедневно. Спецназ — это навсегда, — написал Гайдукевич.

Дмитрию Павличенко 51 год. Он был среди тех, кого подозревали в причастности к так называемым «эскадронам смерти», когда исчезли политики Гончар и Захаренко, бизнесмен Красовский, а также журналист Завадский, напоминает «Наша Ніва».

В ноябре 2000 года Павличенко был задержан по приказу председателя КГБ Владимира Мацкевича, но отпущен спустя несколько дней. После своего освобождения Павличенко заявил, что «готов выполнить любой приказ Лукашенко».

Павличенко командовал разгоном акций оппозиции. Был включен в «черный список» стран Евросоюза и США. В 2009 году Павличенко был уволен со службы по состоянию здоровья.

 
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