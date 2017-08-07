Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты

Пожалуй, это все, что белорусам нужно знать о действующем парламенте страны.

После того, как в состав Палаты представителей впервые за долгое время попали два независимых депутата, в СМИ начали появляться некоторые любопытные подробности того, как работает законодательный орган Беларуси.

Например, ранее белорусы узнали, сколько зарабатывают белорусские парламентарии. А также то, что расходы бюджета парламент должен согласовывать с БРСМ.

В понедельник независимый депутат Анна Канопацкая раскрыла еще один нелицеприятный секрет этого государственного учреждения. Давая интервью TUT.BY, она призналась, что в белорусском парламенте существует «порядок выезда депутатов за границу, который регулируется, внимание, указом президента!».

– Согласно этому указу, командировка депутата согласовывается с Администрацией президента не позднее 10 дней до даты выезда. Представляете – я депутат, и сидит какой-то клерк в Администрации и решает, надо депутату ехать за границу или не надо! – с возмущением сказала Канопацкая.

Остается только посоветовать белорусским депутатам ни в коем случае не рассказывать о существовании такой «традиции» своим европейским коллегам. Ведь в демократических странах депутат парламента является независимой фигурой, которая не боится критиковать исполнительную власть – в том числе, и президента. Наших «народных избранников» после этого никто не будет воспринимать всерьез.