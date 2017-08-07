Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись, говорится в совместном заявлении пары, поступившем в РБК.

Дарья Жукова и Роман Абрамович. Фото: Reuters

«После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении.

Абрамович и Жукова пояснили, что намерены совместно воспитывать общих детей (у пары есть сын Аарон 7 лет от роду и дочь Лея, которой 4 года), а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Эксперты Forbes оценивают состояние Абрамовича в $ 9,2 млрд, он занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.

Брак с Дарьей Жуковой стал для миллиардера третьим: в 1987—1990 годах он был женат на Ольге Лысовой, а в 1991—2007 года — на Ирине Маландиной, в браке с которой было рождено пятеро детей. О разводе со второй женой было официально объявлено в марте 2007 года, через несколько месяцев после того как британские СМИ писали, что Ирина Маландина подала на развод после появления в газетах фотографий российского бизнесмена с 23-летней Дарьей Жуковой, дочерью российского нефтяного магната Александра Жукова.

В январе 2015 года британская газета The Times сообщила о проведенной втайне свадьбе Абрамовича и Жуковой со ссылкой на интервью Wall Street Journal, где отмечалось, что пара «познакомилась в 2005 году и поженилась несколькими годами позже».

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