В середине недели во всех районах Беларуси будет жарко

Впрочем, без дождей и гроз вновь не обойдется.

Как сообщает Гидромет, в ближайшие дни страна будет находиться под защитой антициклона.

Во вторник 8 августа ожидается переменная облачность – погода будет преимущественно сухая, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +22..+28°С.

В среду 9 августа ожидается переменная облачность с умеренным восточным ветром. Максимальная температура воздуха в среднем по стране поднимется еще на градус – до +23..+29°С. Ожидается, что в Брестской области будет еще жарче – до +30°С.

В четверг 10 августа погоду будет формировать теплая воздушная масса, распространяющаяся с южной Европы. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы по северо-западной части страны. Температура воздуха днем будет колебаться в районе +24..+29°С. В юго-западных районах страны возможна экстремальная жара – до +30..+34°С.