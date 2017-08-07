Пеньковского уволили с поста главы Оршанского района – тот не продержался и трех месяцев

Александр Лукашенко назначил несколько председателей райисполкомов, сообщает его пресс-служба.

Глава государства дал согласие на назначение:

Олега Мацкевича - первым заместителем председателя Витебского облисполкома;

Александра Позняка - председателем Оршанского райисполкома;

Олега Поскробко - председателем Солигорского райисполкома;

Владимира Белова - председателем Ганцевичского райисполкома;

Александра Дорошенко - председателем Дрогичинского райисполкома;

Андрея Булавкина - председателем Бешенковичского райисполкома;

Павла Наливайко - председателем Осиповичского райисполкома;

Дмитрия Рубана - председателем Хотимского райисполкома.

Обращает на себя внимание, что поста главы Оршанского района лишился Леонид Пеньковский. Он был назначен на эту должность меньше трех месяцев назад – в середине мая.

Вскоре глава Беларуси поручил главе Следственного комитета лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с чиновником: «Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом?».

Позже в Администрации президента рассказали: «Как следует из объяснений председателя райисполкома, в силу нахождения в болезненном состоянии, некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения».