Мила Кунис посетила украинские Черновцы, отдав дань уважения исторической родине

Известная голливудская актриса Мила Кунис со своим мужем Эштоном Кутчером по-настоящему удивили поклонников. Они посетили Черновцы – город, в котором родилась знаменитость, сообщает spletnik.ru.

Фотографии с участием голливудской опубликовали несколько пользователей соцсетей.

33-летняя Мила Кунис и 39-летний Эштон Катчер приехали в Черновцы буквально на несколько часов из Будапешта, где актеры участвуют в киносъемках.

Здесь их встретил кинорежиссер Сергей Скобун, который провел для звезд экскурсию по городу.

– Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил в них только один намек на плохие украинские дороги, – рассказал Сергей Скобун. – В завершение встречи я подарил Миле букет цветов. Эштон сказал: «А для меня букет где? Я тоже люблю цветы!».

Черновцы — город, в котором родилась Кунис и провела первые годы жизни. Ее мама работала учителем физики, а папа — инженером-механиком. В 1991-м семья эмигрировала из Украины в США. Там они поселились в Лос-Анджелесе.