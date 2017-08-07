Экономист не согласился с министром и рассказал, когда цены начнут заметно расти

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отреагировал на высказывания министра экономики Владимира Зиновского о том, что «все будет хорошо».

В интервью государственному телевидению высокопоставленный чиновник выдал оптимистичный прогноз.

– Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо, – заявил министр.

По словам чиновника, причиной для оптимизма служит рост белорусской экономики, который наблюдается в последнее время.

– Нельзя недооценивать темпы роста ВВП – на 1% за первое полугодие. Это ни в коем случае не «статистическая погрешность». После серьезной рецессии это неплохой показатель, – подчеркнул Зиновский.

«Салідарнасць» поинтересовалась у доктора экономических наук Бориса Желибы, стоит ли белорусам верить заявлениям министра.

– Что касается роста цен, то инфляция носит сезонный характер – известно, что летом, особенно в августе, она достигает минимальных значений, – отметил экономист.

Но это ни в коем случае не должно обнадеживать белорусских чиновников, уверен собеседник:

– Поздней осенью цены вновь начнут расти – и достигнут максимума в конце года, когда работникам обычно выплачивают премии. А в ситуации, когда среднюю зарплату по стране планируется вывести на 500 долларов, это создает определенный конфликт. Например, если зарплаты увеличат на 15%, то производительность труда так быстро не вырастет никаким чудом! В этой ситуации есть риск, что сорвется курс рубля.

Иллюстрация – TUT.BY

По словам экономиста, благодаря грамотным действиям Нацбанка, обвала в 2017 году удастся избежать, а вот в будущем такого сценария исключать нельзя. Особенно учитывая неважное состояние белорусской экономики.

– Они говорят о том, что ВВП вырос на 1%? Этой цифрой не стоит обнадеживаться. Да, это был бы приличный результат для большой и мощной экономики, как Германия. А для нас это ерунда, это действительно статистическая погрешность. Нам нужно расти минимум на 5-6%, чтобы подтянуться к развитым странам, а не продолжать отставать. Пока мы только отстаем, – подчеркнул Борис Желиба.

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