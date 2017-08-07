Экономист не согласился с министром и рассказал, когда цены начнут заметно расти

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Пеньковского уволили с поста главы Оршанского района – тот не продержался и трех месяцев
Адам Мальдзіс: 10 фактаў з жыцця
Бывший футболист сборной: «Из-за денег сносило крышу»
Навальный: 50%, что я буду убит за критику Путина
Пенсионерка: «Работающие получают меньше, чем я, сидя дома»
Ну и ну! 18-летний белорус лишился в испанском аэропорту 99 тысяч евро
Белорусский микроавтобус столкнулся в Украине с боевым БТР
Опытный машинист: «К смертям на железной дороге стал относиться проще»
Путин поручил хоронить россиян подешевле
Власти занервничали из-за бело-красно-белого флага на фестивале в Минске
Министр экономики: будет все хорошо, цены расти не будут
Вице-премьер: «Мы научились в зонах до 5 кюри выращивать чистую от радиации продукцию»
На питерском стадионе за миллиард долларов протекает крыша
Под Владимиром рухнул пешеходный мост. Фотофакт
РПЦ — о скандале со священником-сутенером: «Предпочтительным для церкви, была бы его выдача в Россию»
Шендерович рассказал, что такое счастье
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Встречное предложение от нетунеядцев властям
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
РПЦ — о скандале со священником-сутенером: «Предпочтительным для церкви, была бы его выдача в Россию»
Борис Берман. Всебелорусский палач
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Где еще белорусы переплачивают «за лед»
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Путин два часа гонялся за щукой
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
07.08.2017
Павел Рос
Экономист не согласился с министром и рассказал, когда цены начнут заметно расти

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отреагировал на высказывания министра экономики Владимира Зиновского о том, что «все будет хорошо».

В интервью государственному телевидению высокопоставленный чиновник выдал оптимистичный прогноз.

– Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо, – заявил министр.

По словам чиновника, причиной для оптимизма служит рост белорусской экономики, который наблюдается в последнее время.

– Нельзя недооценивать темпы роста ВВП – на 1% за первое полугодие. Это ни в коем случае не «статистическая погрешность». После серьезной рецессии это неплохой показатель, – подчеркнул Зиновский.

 «Салідарнасць» поинтересовалась у доктора экономических наук Бориса Желибы, стоит ли белорусам верить заявлениям министра.

– Что касается роста цен, то инфляция носит сезонный характер – известно, что летом, особенно в августе, она достигает минимальных значений, – отметил экономист.

Но это ни в коем случае не должно обнадеживать белорусских чиновников, уверен собеседник:

– Поздней осенью цены вновь начнут расти – и достигнут максимума в конце года, когда работникам обычно выплачивают премии. А в ситуации, когда среднюю зарплату по стране планируется вывести на 500 долларов, это создает определенный конфликт. Например, если зарплаты увеличат на 15%, то производительность труда так быстро не вырастет никаким чудом! В этой ситуации есть риск, что сорвется курс рубля.

Иллюстрация – TUT.BY

По словам экономиста, благодаря грамотным действиям Нацбанка, обвала в 2017 году удастся избежать, а вот в будущем такого сценария исключать нельзя. Особенно учитывая неважное состояние белорусской экономики.

– Они говорят о том, что ВВП вырос на 1%? Этой цифрой не стоит обнадеживаться. Да, это был бы приличный результат для большой и мощной экономики, как Германия. А для нас это ерунда, это действительно статистическая погрешность. Нам нужно расти минимум на 5-6%, чтобы подтянуться к развитым странам, а не продолжать отставать. Пока мы только отстаем, – подчеркнул Борис Желиба.

Каждый десятый белорус ищет работу за границей? Чем стране грозит отток квалифицированных кадров

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:5)
Главное
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
«Власти предусмотрительно Федынича не арестовали, а посадили непубличного человека»
Как в Минске выглядит ад с доставкой на дом. История большого ремонта
Почему сдалась «Стальная синьора»
Бабченко: «Дайте мне ТВ, и я гарантирую – через полгода Крым захотят вернуть 99% россиян»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY