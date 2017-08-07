Навальный: 50%, что я буду убит за критику Путина

Алексей Навальный оценивает в 50% возможность быть убитым за высказывания против Владимира Путина. Об этом политик заявил в интервью американскому телеканалу CBS, фрагменты которого появились в сети.

Отвечая на вопрос, каковы шансы, что все может закончиться убийством, Навальный отметил, что «50% вероятности того, что я буду убит», сообщают СМИ.

CBSNEWS отмечает, что чем выше рейтинги Навального, тем жестче против него действует система. В частности, в сюжете показали, как Навальный едва не ослеп после того, как ему в глаза плеснули зеленку. Глаз политика тогда удалось спасти только благодаря своевременной операции.

– Это нападение было координировано, а нападающий был нанят правительством и администрацией Путина. У нас есть множество доказательств этого, – сказал Навальный, передает «Обозреватель».

– Мистер Путин лично принимает решения по таким вещам. И никто не понимает, что у него в голове, – сказал Навальный.

Политик намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.

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