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Общество
07.08.2017
Пенсионерка: «Работающие получают меньше, чем я, сидя дома»

Барановичская пенсионерка рассказала Intex-press, какая у нее пенсия, почему она редко покупает колбасу и как развлекается.

 «Очень редко теперь покупаем с мужем колбасу»

Больше 30 лет я отработала на одном из барановичских госпредприятий. Сначала длительное время была бухгалтером, потом меня повысили до начальника отдела. Восемь лет назад я ушла на пенсию. Отношения в коллективе у меня всегда были хорошие, расставаться было очень тяжело, и по своим коллегам я скучаю до сих пор.

Зарплату в свое время я получала неплохую, поэтому и пенсия у меня сегодня, на мой взгляд, нормальная – 330 рублей. Сейчас молодые, работающие получают зарплату меньше, чем я, сидя дома.

Один из главных платежей, который я оплачиваю, – плата за коммуналку. Летом коммуналка невысокая – за последний месяц вышло 50 рублей.

Основная же часть денег – примерно 150 рублей – уходит на продукты. Мясо, рыбу, курицу я покупаю на рынке. Да, в магазинах сегодня большой выбор, и многие мои знакомые приобретают мясные продукты именно там, но я по привычке хожу на рынок. Раз в месяц закупаю крупы, макароны, сахар, а хлеб и молочку покупаю по мере необходимости.

Очень редко теперь покупаем с мужем колбасу. Дорого, к тому же колбасы, на мой взгляд, нашпигованы всякой химией. Вместо колбасы берем на рынке больше сала. Я сама его засаливаю по разным рецептам – получается очень вкусно.

«Донашиваешь из одежды то, что есть»

На что практически не приходится тратиться, когда ты на пенсии, так это на одежду: донашиваешь то, что есть.

Самое лучшее развлечение в моем возрасте – это доставить радость своим внукам и устроить для них веселье. Внуки приезжают к нам почти каждые выходные, а примерно раз в месяц мы с мужем ходим с ними в кафе, в кино или в какой-нибудь развлекательный центр. Если в город приезжает цирк или зоопарк, тоже стараемся не упустить возможность дать детям повеселиться.

На наши совместные с внуками развлечения уходит до 30 рублей. Плачу иногда я, иногда муж – смотря у кого есть деньги.

Моей пенсии хватает вроде бы на все. Правда, если бы я получала больше, могла бы еще понемногу откладывать, чтобы можно было куда-нибудь съездить отдохнуть. На море последний раз мы с мужем были почти 15 лет назад – ездили в Одессу. Пока же дальше, чем в деревню, отдыхать не ездим.

 
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