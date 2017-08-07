Ну и ну! 18-летний белорус лишился в испанском аэропорту 99 тысяч евро

В аэропорту испанского Аликанте Гражданская гвардия в июле изъяла у 18-летнего белоруса крупную сумму незадекларированных денег, этом сообщает издание Informaciόn.

Молодой человек пытался улететь из Аликанте в Москву. На борт самолета он пытался пронести 100 тысяч евро, которые не были задекларированы.

У 18-летнего белоруса конфисковали 99 тысяч евро. Их происхождение будет выясняться. Еще 1 тысячу евро Гражданская гвардия (полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел Испании) оставила белорусу «на жизнь» согласно регламенту, передает FINANCE.TUT.BY.