«Чувствую, что опять придется продукты со счетчиком Гейгера покупать»

Чиновники планируют выращивать «чистую» сельскохозяйственную продукцию в радиационной зоне. Байнет с возмущением отреагировал.

Неоднозначное заявление сделал вице-премьер Михаил Русый, который в эфире телеканала СТВ признался, что на территориях бывшей охранной зоны Полесского радиационно-экологического заповедника будут выращивать продовольственную продукцию.

– Мы научились в зонах от 1,5 до 5 кюри выращивать чистую продукцию через защитную меру, – заявил он.

По словам чиновника, такое решение было принято главой государства по «по просьбе уже неоднократной местных органов власти, в частности Гомельского облисполкома», которым не хватает земельных угодий. Также министр добавил, что каждое поле, «которое надо будет засеять, проверяется на наличие радионуклидов».

Инициатива белорусских властей вызвала бурю возмущения на дискуссионной площадке talks.by. Подавляющее большинство интернет-пользователей выступили против выращивания продуктов на загрязненных землях.

«Как будто у нас другой земли под сельхозугодья нет».

«Только что президент заявил, что белорусская земля может прокормить 20 миллионов человек. Так зачем загрязненные территории в сельском хозяйстве использовать?»

«А есть эту продукцию вы научились? Будете поставлять в правительственные столовые и магазины Дроздов? Или как всегда родному населению насильно через торговлю впихивать».

«Интересно, как отличить такую продукцию, чтобы ее не покупать».

«Товарищ Русый, прежде чем предоставлять народу продукт, выращенный в загрязненной зоне, для начала подскажите, где у нас в РБ эффективно лечат онкологию».

«Есть единственный нюанс, все чистота получается только, если ее меряют наши лаборатории, а вот чужим лабораториям измерять ни-ни, а то чистота улетучивается куда-то».

«Все эти кюри, рентгены и зиверты – понятие относительное. Достаточно чтобы внутрь организма попала одна частица долгоживущего изотопа с радиоактивностью в сотые доли рентгена. И все. А возделывание земель в пораженных радиацией районах повышает эту вероятность в тысячи раз».

«Чувствую, что опять придется продукты со счетчиком Гейгера покупать», – резюмируют белорусские интернет-пользователи.

«Охранную зону Полесского заповедника нужно обнести колючей проволокой»