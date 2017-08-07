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07.08.2017
Белорусский микроавтобус столкнулся в Украине с боевым БТР

 В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом из Беларуси, в результате чего пострадали три человека, сообщает «Вечерний Ровно».

«Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом Volkswagen из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно чтобы приобрести вещи для детей-школьников», — говорится в сообщении.

Фото из Facebook

Как отмечается, в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в салоне автобуса, им вызвали скорую медицинскую помощь. Военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

 
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