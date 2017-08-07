Опытный машинист: «К смертям на железной дороге стал относиться проще»

Машинист электровоза с 10-летним стажем Виктор Щепинов рассказал Intex-press об особенностях своей работы.

– Несчастные случаи на железной дороге, к сожалению, не редкость. Больше всего возмущает то, что уже столько сказано: что нужно быть осмотрительным, внимательным, не ходить по путям – а трагедии все равно происходят. Не знаю, как людям вбить в головы, что они рискуют своей жизнью.

Помню, когда я еще работал помощником машиниста и мы отгоняли поезд в Колодищи, подошел пьяный парень, попросил подвезти его до Минска. Мы, естественно, не согласились. Только собрались трогаться, видим – машет нам какой-то мужчина и рукой на крышу показывает. Оказалось, пьяный парень забрался на крышу нашего электровоза. Когда он начал слезать, зацепился и упал с 5-метровой высоты. Все обошлось. Наверное, правильно говорят, что «пьяному и море по колено». А могло закончится плачевно: сверху в проводах напряжение в 27 тысяч вольт, встал бы – и все.

Было в моей практике четыре случая, когда под мой поезд попадали люди. Меня, как и всех машинистов, готовили к тому, что в нашей профессии такое бывает. Но привыкнуть к этому не так просто.

Первый несчастный случай я помню до сих пор. Это было летом 2003 года возле станции «Дзержинск». Мужчина лежал возле путей. Остановиться я уже не успевал. Понимал, что мог его задеть, и сообщил диспетчеру о случившемся. Через несколько лет на той же станции я увидел человека со страшными шрамами на лице. Он показался мне знакомым. Позже я вспомнил, что это тот мужчина, который лежал возле путей.

А последний – трагический – случай произошел 5 лет назад в Крупках. Мой поезд выходил из-за арочного моста, скорость была большая. На переезд выехал автомобиль, за рулем которого находился, как позже я узнал, сотрудник ГАИ. То ли он не увидел приближающийся поезд, то ли с его машиной что-то произошло. Я применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Когда выскочил из кабины, чтобы оказать первую помощь, понял, что оказывать ее уже некому. Удар пришелся на центр автомобиля, его искорежило до неузнаваемости.

После первых таких случаев я переживал. Потом стал успокаивать себя тем, что всегда делаю все, чтобы предотвратить столкновение. Не скажу, что я привык. Но стал относиться к смертям проще.