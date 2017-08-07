Бабченко: «Дайте мне ТВ, и я гарантирую – через полгода Крым захотят вернуть 99% россиян»

Аркадий Бабченко высказался в Facebook о том, как телевидение влияет на судьбу России и ее граждан.

«Россия – это страна, которая управляется зомбоящиком. Борису Березовскому приписывают такое высказывание: «Дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку» – и он абсолютно прав. У кого в руках джойстик от Первого канала – тот и царь горы.

Как мы видим, на данный момент данной стране можно внушить любую конструкцию — про то, что мы всех победили в Сирии, и про то, что нас в Сирии нет. Про то, что бандеровцы распяли мальчика, и про то, что надо выполнять Минские договоренности. Про то, что был независимый референдум, и про то, что «мы никогда и не скрывали». Про то, что Трамп не ЧМО, и про то, что Трамп – уже почти ЧМО. Про то, что мы сбили транспортный самолет, и про то, что мы ничего не сбивали. О том, что это был украинский «Су». О том, что это была ракета. О том, что мы никогда и не отрицали, что это «Бук», но это — украинский «Бук». И так далее.

Дайте мне телевидение, и я вам гарантирую – через полгода тут будут целовать Соединенные Штаты в попку, сменяемость власти станет национальной идеей, Крым захотят вернуть девяносто девять процентов россиян, а при желании и Степан Бандера станет национальным героем.

Но есть проблема.

Это будут не собственные мысли. Это будут мысли, вложенные в голову телевизором.

Интересна ли такая страна, которая в любую сторону управляется джойстиком?

Лично мне – нет.

Потому что, верни настройки джойстика в исходное – и будет все то же самое. Шовинизм, имперскость, величие, ксенофобия, национализм, мракобесие и прочее средневековье.

Это излечивается только образованием. Как Германию двадцать лет лечили денацификацией, так и Россию, после декоммунизации, придется излечивать дезомбированностью.

Образование. Это обязан быть гигантский национальный проект на десятилетия. Образовывать, образовывать и образовывать. Начиная с детей. Взращивая новые поколения. На взрослых уже можно махнуть рукой – тут уже ничего не исправить.

Критическое мышление и способность думать самостоятельно – вот что должно стать новой национальной идеей. Иначе здесь ничего не получится. Страна, живущая в мифе, а не в реальности, может только деградировать.

Телевидение оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейщим. Такого не было еще никогда в истории. И дело даже не в Киселеве. Эти семена легли уже на подготовленную почву. Я практически уверен – никакой крымнаш не был бы возможен без всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху. Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага» и «Дома-2».

Сделайте вместо подзаборных шоу, построенных на чернухе, моральной деградации, нравственной идиотии, душевном стриптизе, мочеполовом юморе – про соловьевых-киселевых я промолчу, это просто уже психотропное оружие против собственного народа – сделайте вместо них главным федеральным каналом «Дискавери» – и страна сама изменится через десять лет.

Но есть проблема номер два.

Для того, чтоб начать этот процесс, необходимо телевидение. А телевидение сейчас в руках у тех, кто под страхом смерти не хочет, чтобы этот процесс начался. И чтобы сковырнуть их оттуда, необходимо телевидение. А телевидение в руках у тех...

Замкнутый круг.

Но есть и третья проблема.

Я, к сожалению, не уверен, что все здесь прекратится относительно плавно и бескровно. Я, к сожалению, сторонник той теории, что здесь будет очередной биг-барабум, море крови, «ДНР» от моря до моря с алкоголиками на блок-постах и десятки локальных войн всех против всех.

И, к сожалению, я не уверен, что, после того, как все здесь затихнет и на руинах возникнет новый лидер – а он, скорее всего, будет уже более-менее демократическим, если только опять не победят людоеды – у него в разрушенной нищей стране будет возможность отказаться от такого мощного инструмента влияния.

Так что, я думаю, что наиболее вероятным вариантом будет – переключение кнопки джойстика в другую сторону.

А потом, когда он попадет в руки другим людям – в обратную.

И так по кругу».

Аркадий Бабченко: «Друзья мои – берите ребенка и бегите»