Путин поручил хоронить россиян подешевле

Владимир Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг, сообщает «Коммерсантъ».

Еще в 2014 году замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис так охарактеризовал ситуацию с похоронами в России:

«Наша задача — создать цивилизованный и комфортный для потребителей рынок. Сегодня он представляет полный хаос».

С тех пор мало что изменилось. В сфере ритуальных «серые агенты», работа которых стоит в 10-15 раз дороже, занимаются примерно 80% похорон и зарабатывают на этом 120-150 миллиардов российских рублей (2-2,5 миллиарда долларов).

Очередную попытку исправить положение предпринял Владимир Путин, направивший правительству список поручений. По сути, он предложил распространить московский опыт оказания похоронных услуг на всю Россию, введя в том числе принцип «одного окна».

Однако, по словам президента Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрея Стоскова, «с учетом опыта столицы в этой области трудно поверить в эффективность предложенных мер — ни одна из них не помогла решить проблему серых агентов».