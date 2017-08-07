Почему сдалась «Стальная синьора»

Карла дель Понте, получившая мировую известность в качестве прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, решила выйти из независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

В интервью швейцарской газете Blick женщина, прозванная «Стальной синьорой» за свою несгибаемую позицию в балканской истории, заявила: «Я сдаюсь».

Причина, по словам Карлы дель Понте, заключается в следующем:

«Совет Безопасности не хочет справедливости. Я не могу быть в этой комиссии, которая просто ничего не делает».

Карла дель Понте считает, что все участники конфликта в Сирии «на стороне зла». Она кратко и доходчиво объяснила, кто с кем воюет в Сирии: «правительство Башара Асада, которое совершало ужасные преступления против человечности и применило химическое оружие, и оппозиция, которая состоит только из экстремистов и террористов».

По признанию Карлы дель Понте, в свое время написавшей книгу, в которой, в частности, рассказывалось о случаях вырезания для продажи органов у живых сербских пленных косовскими албанцами, до Сирии экс-прокурор никогда не видела «подобных преступлений», даже в Руанде и бывшей Югославии. При этом все её призывы передать материалы, собранные комиссией ООН в Международный уголовный суд, остались безрезультатными.