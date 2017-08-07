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Общество
07.08.2017
Евгений Федоров
Как в Минске выглядит ад с доставкой на дом. История большого ремонта

 Знакомьтесь – суровый капитальный ремонт от белорусских коммунальщиков.

В один прекрасный день на двери нашего подъезда появилось объявление: «Уважаемые жильцы, в вашем доме будет проводиться капитальный ремонт». Казалось бы, ничего особенного. Ну, придут сантехники, поменяют трубы – в общем, на первый взгляд, бояться нечего.

Насторожила уже следующая строчка объявления: «Требуем в обязательном порядке обеспечить доступ к квартирам в течение трех дней». И указывались три рабочих (!) дня, то есть в рабочее время хозяева квартир должны были бросить все дела и обеспечить условия для работы ремонтников.

«Во время проведения работ будет отсутствовать горячая и холодная вода», – в конец испортили настроение авторы объявления.

Еще спустя несколько дней жильцы дома поняли, что все описанное в этом анонсе – цветочки. Но обо всем по порядку.

День 1. С самого утра в квартире пропала вода – и горячая, и холодная. На лестничной клетке коммунальщики довольно оперативно стали устанавливать временный водопровод. В общем, довольно удобно: надо вода – бери емкость, иди к лифту и набирай.

Через пару часов в квартиру пришла первая ремонтная бригада – сняла унитаз. И ушла. Следующие признаки жизни строители начали проявлять после только обеда – по грохоту, который раздавался от соседей сверху, стало понятно, что они ломают перекрытия в туалетах.

Через час вся квартира превратилась в полигон, покрытый толстым слоем пыли, и кашей из смеси бетона и штукатурки. В туалете были пробиты две огромные дыры, через которые было прекрасно слышно, о чем говорят (и чем занимаются) соседи сверху и снизу.

На этом ремонтные работы в этот день были закончены (спасибо, хоть унитаз под вечер поставили на место).

День 2. Никакой воды по-прежнему нет, а унитаз опять целый день снят. Судя по звуку, идут ремонтные работы. Но почему-то не у нас.

На вопрос, почему возникла задержка – строители невозмутимо отвечают, что не было жильцов с седьмого и пятого этажа. Соответственно, весь график сдвигается на день: сегодня ломают перекрытия у них. А все остальные ждут – в пыли и грязи. И терпят.

Днем произошла хохма, которая хоть как-то подняла всем настроение. Соседи с пятого этажа позвонили в аварийную службу – и пожаловались (внимание!), что «у них второй день нет горячей и холодной воды»! Как выяснилось, они были не в курсе, что в доме идет капремонт, а дверь ремонтникам просто не открыли.

День 3. Наконец начали менять стояки в туалетах – трубы выносят прямо на лестничную площадку и складывают вдоль стен. Подъезд превратился в непроходимое болото.

К грязи в собственной квартире тоже постепенно привыкаешь – к слову о человеческой психологии. Единственный момент, бургеры в соседнем заведении фастфуда (с бесплатным туалетом, что немаловажно) уже порядком надоели. Просто хочется, чтобы это поскорее закончилось.

День 4. Воды нет, унитаз не работает – в общем, полет нормальный. Казалось бы, чем можно еще удивить белоруса, переживающего капитальный ремонт. Да просто ничем. Но!

Утром во всем подъезде отключили электричество… Единственная радость жизни, хоть как-то напоминавшая о цивилизации, пропала. Через два часа батарея в ноутбуке окончательно разрядилась, а в мобильнике остается заряда на пару звонков. В этот момент понимаешь всю реалистичность происходящего: есть только ты и капитальный ремонт.

Вечером строители провели в квартиру холодную воду, электричество заработало (спасибо вам, ребята). Горячую обещают дать завтра.

День 5. Горячая вода? Какая горячая вода... Сантехники делают вид, что не понимают, о чем я. Весь день никаких особых ремонтных работ не наблюдается – в 16:00 коммунальщики начинают сворачиваться.

«Пятница же, – говорят, – А еще ребенка из садика нужно забрать».

День 6. На семейном совете решено, что терпеть грязь в квартире все выходные просто нет сил – быть генеральной уборке. Вынесено несколько мешков штукатурки, проведена глобальная влажная уборка. Ну, вроде жизнь налаживается…

День 8. В понедельник дали горячую воду. Принимая теплый душ, ловишь себя на мысли, что чувствуешь благодарность к строителям (неужели Стокгольмский синдром?)

День 9. Наконец забетонировали перекрытия – опять развели грязь в квартире, но радует то, что самая трудная фаза ремонта уже позади (а именно ежедневно слушать, какие замечательные босоножки купила соседка сверху).

Стоит отметить, что на этом ремонт далеко не завершился – еще несколько дней коммунальщики разбирались с перекрытиями: нужно было снять подпорки, чтобы бетон просто не обвалился. Еще через несколько недель строители пообещали снова быть и сделать деревянную «зашивку» за туалетом. Ну, и на том спасибо.

***

Вывод из этой истории только один: капитальный ремонт в исполнении государственных служб – это настоящий коммунальный ад. На который мы все, между прочим, скидываемся каждый месяц, оплачивая свои «жировки». Кто-то уже прошел через него, а кому-то еще предстоит.

И что-то подсказывает, что если бы всей этой историей занималось не государство, а частник, то толку было бы намного больше. Во всяком случае, он хотя бы постарался сделать все так, чтобы у жильцов не осталось негативных отзывов – иначе его бизнес просто закроется.

Наше же дорогое государство никто не уволит – поэтому описанная история, скорее всего, будет повторяться. Снова и снова. Эй, кто там следующий? Ну-ка, откройте квартиру на три дня! У вас начинается капитальный ремонт.

 
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