Руководитель службы новостей БТ попала в дорожный скандал

В одной из героинь ролика «СтопХам в Минске. Езда по тротуару» пользователи интернета узнали заместителя генерального директора АТН Белтелерадиокомпании Аллу Рыжевич.

Алла Федоровна (блондинка с короткими волосами) вместе со своим спутником на «Ауди» уверенно передвигались по тротуару, что в районе проспекта Любимова. Минчанин Максим, который в это время проезжал там на велосипеде, сделал им и другим нарушителям замечание и начал снимать все это на видео.

Водители, по словам Максима, своим поведением здесь открыто препятствуют пешеходам и велосипедистам, время от времени занимая весь тротуар - с одной стороны паркуются, а с другой едут. Но вместо того, чтобы признать свою вину, они вели себя довольно агрессивно.

В результате неравнодушен парень выслушал в свой адрес не одно оскорбление.

Кстати, большинство участников этого «реалити-шоу» на Любимова продемонстрировали незнание не только правил дорожного движения, но и закона «Об информации, информатизации и защите информации», запрещая велосипедисту вести видеосъемку. Как минимум, для сотрудника СМИ это странно.

В комментарии «НН» Алла Рыжкевич назвала эту ситуацию обычным бытовым конфликтом, на котором велосипедист сделал себе пиар. И добавила, что, несмотря на это, ему все прощает.

А вот ГАИ в данном случае никому ничего прощать не собиралось.