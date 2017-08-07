Министр экономики: будет все хорошо, цены расти не будут

В Беларуси не стоит ожидать роста цен, заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

— Будет все хорошо, неоправданного роста цен не будет. Мы для себя планку поставили, что цены не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть конкуренция на рынке. Мы очень за этим наблюдаем. МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) у нас работает хорошо, следит, чтобы такого не было. Дается жесткая оценка, если вдруг кто-то нарушает антимонопольное законодательство. Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо, — уверил министр, сообщает TUT.BY.

По его прогнозу, по итогам текущего года сельское хозяйство должно подтянуться на фоне остальных отраслей экономики.

— Эти результаты нельзя ждать в августе, по итогам семи месяцев текущего года, нужно смотреть уже по итогам девяти месяцев и чуть позже, когда пройдет уборочная. Есть все шансы, что наше сельское хозяйство выполнит прогнозные показатели.

По словам Зиновского, нельзя недооценивать и темпы роста ВВП — на 1% за первое полугодие. Мол, некоторые считают его едва ли не «статистической погрешностью».

— Это ни в коем случае не «статистическая погрешность». После серьезной рецессии это неплохой показатель.

У каких семей в Беларуси самые большие доходы