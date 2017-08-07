Вице-премьер: «Мы научились в зонах до 5 кюри выращивать чистую от радиации продукцию»

Охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют. Будут ли там выращивать продовольственную продукцию, которая позже поступит на рынок?

— Я просто хотел бы сказать, чтобы это не превратно понималось, — сразу уточнил профильный вице-премьер Михаил Русый в интервью телеканалу СТВ. — У нас есть радиационный заповедник. Для того, чтобы обезопасить, у нас довольно жесткие, до уголовной ответственности, требования получения чистой продукции. Не дай бог, радиоактивной. Мы научились в зонах от 1,5 до 5 кюри выращивать чистую продукцию через защитную меру. Поэтому продукция должна быть только чистая.

Именно поэтому, по его словам, когда-то была введена «еще дополнительная защитная буферная зона». Теперь же президент «по просьбе уже неоднократной местных органов власти, в частности Гомельского облисполкома», сменил статус «этой жесткой зоны».

— Она управляемая. Поэтому каждое поле, которое надо будет засеять, проверяется на наличие радионуклидов. И только после этого принимается решение: продукция чистая или нечистая. Если, не дай бог, там есть малейшее какое-то отклонение и наличие, там никто ничего не будет сеять и не будет получать, — уверил Русый.

Напомним, в середине июня президент Беларуси побывал в Полесском заповеднике. Тогда сообщали, что часть земель могут лишить заповедного статуса, «более активно вовлечь в хозяйственный оборот».

При этом зампред Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко отмечал, что в охранной зоне есть земли с уровнем радиации, превышающим и 40 кюри на квадратный километр. Там запрещено находиться людям, стоят указатели, места обозначены. Но есть территории с меньшим уровнем загрязнения: от 1 до 5 кюри (разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем) и от 5 до 15 кюри (сбор ягод и грибов запрещен, можно только находиться в лесу).