РПЦ — о скандале со священником-сутенером: «Предпочтительным для церкви, была бы его выдача в Россию»

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал ситуацию с российским батюшкой, задержанным в Витебске.

— В случае, если предъявляемые обвинения, несмотря на их совершенно беспрецедентный характер, подтвердятся, мы бы исходили из того, что наиболее предпочтительным для нас [церкви], была бы выдача данного священнослужителя в Россию для его уголовного преследования уже здесь, — сказал собеседник Ленты.ru.

По словам представителя РПЦ, такие меры соответствовали бы конвенции о правовой помощи, заключенной между Москвой и Минском.

Напомним, ранее стало известно, что в Витебске в притоне с проститутками был задержан святой отец из-под Питера, которого белорусские правоохранители подозревают в сутенерстве.

В отношении отца Николая, служащего в Храме Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РБ.

В миру батюшку зовут Николай Киреев. Сейчас он находится в изоляторе.