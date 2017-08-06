Шендерович рассказал, что такое счастье

И вспоминает старый еврейский анекдот.

«Знаете, что такое счастье? Это когда моешь посуду, стакан выскальзывает из рук, падает в раковину, бьется о чугунный молоток для отбивки мяса, разлетается вдребезги, и осколок втыкается тебе в бровь.

А не в глаз.

Уже через две секунды понимаешь, что совершенно счастлив. Что ты живешь какой-то запасной, льготный вариант жизни, где все вообще прекрасно.

В старом еврейском анекдоте про это было сказано: купи козла», - делится российский публицист Виктор Шендерович у себя в Facebook.