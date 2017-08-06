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06.08.2017
Алексей Беляков, snob.ru
«Пацаны, вы сбесились от жары и теплого пива? Расплескалась в мозгах синева»

Разгар лета. Скучно. Новостей или нет, или так себе новости. Не заводят. И вдруг подарочек – наряд Лолиты Милявской.

Фотки по всем сетям, комменты один остроумней другого. Конечно, смешно. Полная тетенька обтянула себя ажурным прозрачным трико. Обхохотаться. Лушче всего выступают мужчины. Наши лихие десантники в парке сатиры и юмора.

Пацаны, вы сбесились от внезапной жары и теплого пива? Расплескалась в мозгах синева? Что вы постите эти фотки со своими мудацкими гы-гы-гы? Вам нечем заняться? Идите на рыбалку, потягайте гантели или вешалку в прихожей повесьте уже. Влом? Ну поучите жену щи варить. Хоть чем-то займитесь. Только давайте без этого бабского повизгиванья: «Ой, чё я вам покажу, ой гляньте!» Стыдновато, поверьте. Мы все малость обабились, спасибо лени, соцсетям и повышенному холестерину, но есть же вещи. Не нажимай кнопочку «репост» – козлом станешь.

Я сам стареющий нервный дядька, уставший от шума, кредитов, скрипа в суставах. Как персонаж Вольтера, который считал: мир создан, чтобы нас бесить. Сам люблю ерничать и ядовито шутить. Но за Лолиту и тотальное глумленье над ней опухшим болтунам хочется дать в морду от чистого сердца. А это физически затруднительно: их целая козлиная стая.

Что мне Лолита, что я Лолите? Ничего, мы с ней вообще незнакомы. Но и чужих женщин стоит порой защищать, даже самых известных.

Теперь о главном. Лолита – актриса, лицедейка, клоунесса. Изначально. Их с Цекало кабаре-дуэт «Академия» был не столько про музыку, сколько про смех. Шутки, гэги, репризы. «Когда муж пошел за пивОм…» У Лолиты красивый и глубокий голос, она могла бы наверно петь чувственно джаз, но кому он на фиг нужен в нашей стране?

И она стала посмешищем, в высшем смысле этого слова. Стала играть роль бой-бабы и стервы-жены. И талантливо, лихо, угарно. Хотя глаза всегда были печальными. Как у белого клоуна. И чем дальше, тем больше печали. Особенно, когда осталась на сцене одна, без Цекалы. Амплуа стервы закончилось, Лолита стала искать новые амплуа и новых мужей.  Пытаться жить заново.

Я не следил за ее биографией и браками. Иногда слышал песни, хорошие и не очень. Думаю, временами ей было очень тяжело. Может, невыносимо. Может, хотелось накрыться подушками и рыдать дни напролет. Может, она так и делала. Она точно не сильная женщина, хватит уже про этих «сильных», накушались. Она просто актриса. Она выходила и выходит на сцену. Это ее жизнь, ее хлеб, ее крест.

Она остается на эстраде, а там как всегда – перья, блестки, прыжки под куполом, хохот до упада, раблезианский карнавал. Законы жанра не отменить как и Ньютоновы. Лолита движется в пространстве согласно им. Хотя наверно ей давно осточертело всех смешить. Депрессии больше других подвержены комики – медицинский факт. Но есть игра, есть жанр, есть гонорар, в конце концов.

Ее наряд вас потряс? Разволновались? Нелепо и дико, говорите? Нет, не дико: он для сцены, для шоу, для клоунады.  Лолита, помимо всех достоинств, – гений самоиронии. Нелепо и дико – совсем другое. Нелепо и дико – «молитвенное стояние» против «Матильды». Нелепо и дико – когда Рогозин строчит грозные твиты, а потом их трусливо стирает. Нелепо и дико – когда Лиза Пескова уныло бубнит о бизнес-патриотизме, думая тем временем, какое бы еще декольте залудить в инстаграме. Вот над ними глумитесь – врунами, кликушами, шарлатанами.

Лолита занимается делом. Честно, отвязно и ярко. Комическая актриса с очень печальными глазами. Она могла бы и Гамлета сыграть, я уверен. Серебренников и Богомолов, рискните, дайте ей классную роль. Пусть все подавятся и заткнутся.

 
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