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Общество
06.08.2017
«Эти люди не могут получить ни пенсию по возрасту на общих основаниях, ни социальную пенсию…»

Как не попасть в пенсионную ловушку? Эксперты составили шпаргалку по страховому стажу.

«Эти люди не могут получить ни пенсию по возрасту на общих основаниях, ни социальную пенсию. По закону, достигнув пенсионного возраста, они не имеют даже права на получение пособия по безработице и права на адресную социальную помощь. По факту им также трудно найти работу, чтобы содержать себя», — говорят в Белорусском Хельсинкском комитете о тех белорусах, которые попадают в ловушку страхового стажа.

Специалисты БХК сделали шпаргалку, кто может оказаться в ловушке страхового стажа и как этого не допустить.

Как напоминает FINANCE.TUT.BY, в Беларуси с 1 августа указом № 233 сократили страховой стаж для некоторых категорий населения — военным, а также тем, кто ухаживает за инвалидами I группы либо ребенком-инвалидом до 18 лет, а также тем, кто присматривает за пенсионерами старше 80 лет. Но про некоторые категории граждан «забыли». К примеру, про матерей, которые находятся в декретном отпуске.

Специалисты БХК перечисляют те категории граждан, которые могут оказаться в пенсионной ловушке, в том числе декретницы, ухаживающие за инвалидами и престарелыми, студенты дневной формы обучения, безработные, которые не зарегистрированы в центрах занятости. С полным списком тех, кто может оказаться в ловушке страхового стажа, можно ознакомиться на сайте БХК.

— Чтобы получать трудовую пенсию по возрасту, нужно уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Это делает сам человек либо его работодатель. Период, когда вы платите взносы, называется страховым стажем. И его нельзя путать с общим трудовым стажем, в который включается время и другой активности: учеба, служба в армии и т.д. За короткий промежуток времени (чуть более 2 лет) срок страхового стажа, который нужно иметь, чтобы получить пенсию, вырос с 5 до 16 лет. Он продолжает расти и к 2025 году будет 20 лет. Кроме того, увеличен пенсионный возраст и возраст для получения социальной пенсии.

Специалисты отмечают, что не предусмотрено никаких исключений или переходных периодов для людей, которые в период нововведений достигают пенсионного возраста, имеют достаточное количество страхового стажа по старым правилам (не меньше 5 лет), но не дотягивают до страхового стажа, установленного новыми указами.

В БХК рекомендуют тем, кто оказался в ловушке страхового стажа, несколько вариантов действий:

    постараться устроиться на работу и наработать страховой стаж (помните, что каждый год он растет);

    дожидаться социальной пенсии (женщинам придется ждать до 60 лет, мужчинам — до 65);

    до назначения социальной пенсии ухаживать за инвалидом 1-й группы, чтобы получать пособие.

В БХК убеждены, что нужно взять во внимание несколько моментов при обсуждении проблем страхового стажа, в том числе оказывать «скорую помощь» в виде адресной социальной помощи тем, кто уже оказался в ловушке страхового стажа, а также признать ценность неоплачиваемого труда по уходу за детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

«Люди, занимающиеся таким трудом, должны быть полноценно защищены, а принимаемые меры должны быть направлены на смягчение остроты неблагоприятных факторов, с которыми они встречаются», — отмечают в БХК.

 
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