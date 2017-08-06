Андрей Сорока: «Всем стало ясно, что телефон оказался нашим врагом»

Как живет судья, пожизненно дисквалифицированный АБФФ.

Прошлым летом наш футбол сотряс громкий скандал. Главу департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова задержали за получение взятки от тренера «Сморгони» Николая Рындюка. В ходе следствия выяснилось, что деньги за назначение на различные матчи Жукову приносили еще и арбитры Вадим Панченко, Андрей Диваков, Олег Мурашкевич и Андрей Сорока. В результате Жуков получил 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Рындюка приговорили к двум годам исправительных работ, а остальные фигуранты дела, благодаря сотрудничеству со следствием, уголовной ответственности избежали. Тем не менее, 27 апреля 2017 года футбольная федерация пожизненно дисквалифицировала замешанных в «деле Жукова» арбитров.

Сейчас каждый из них занимается собственными делами. Панченко – директор представительства НОК по Могилевской области. Мурашкевич сотрудничает с брестским «Динамо» по вопросам судейства. Диваков ушел из Могилевского государственного университета продовольствия, где был старшим преподавателем кафедры технологии хлебопродуктов, переехал в Минск и устроился в фирму по установке окон. Сорока место жительства не менял – экс-судья по прежнему возглавляет смолевичскую СДЮШОР.

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Последний официальный матч в карьере Андрей Сорока провел 6 июня 2016 года. В первом четвертьфинале Кубка Минской области «Жодино-2007» переиграло «Березино» (1:0). Через несколько дней футбольная федерация отстранила его от работы до выяснения всех обстоятельств по «делу Жукова». Еще раньше, 22 мая, прошел последний, 78-й, матч Сороки в «вышке» – столичное «Динамо» минимально переиграло «Витебск». Всего за карьеру уроженец Смолевичей отработал 627 матчей в различных турнирах.

– Первое время после дисквалификации было очень тяжело без футбола. Я в высшей лиге мог работать до 48 лет, а мне тогда было 40. И я планировал, что буду дальше судить и развиваться. Я всегда был хорошо готов и физически (не случалось такого, чтобы я не сдал нормативы), и теоретически.

Сразу после отстранения от работы до выяснения всех обстоятельств дела Андрея Михайловича хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Было сложно переживать допросы, суды, шумиху в прессе и так далее. Перед заседаниями не очень волновался. Спал нормально. Линию поведения не выстраивал и ничего заранее не заучивал. Знал одно: говорить надо так, как было. Вот и все.

Сорока родился и вырос в Смолевичах, но футболом начал заниматься в соседнем Жодино у Петра Михеева. Экс-арбитр вспоминает, что мог сделать футбольную карьеру, но выбрал учебу.

– Я всю жизнь в спорте. В пять лет у отца на коленях отсмотрел весь чемпионат СССР-82. Болел за наше «Динамо». После этого видел себя только в футболе. Поэтому и записался в жодинскую школу. По юношам совмещал тренировки с игрой за смолевичский «Кристалл» в третьей лиге. Но после того, как поступил в Институт физкультуры, стало сложно разрываться между тренировками в Жодино, играми в Смолевичах и занятиями на дневном в Минске. И я выбрал учебу. Решил стать тренером, но в итоге стал судьей.

Первый матч в карьере Сорока отсудил в 2002 году. В чемпионате Минской области «Слуцк» разгромил «Узду» 5:0

– В судейство пригласил мой учитель Георгий Валентинович Гоман – первый директор жодинской СДЮШОР БелАЗ. Мы хорошо знали друг друга, и он неоднократно предлагал мне стать судьей. Я долгое время отказывался, но после армии, в 24 года, согласился. Параллельно устроился тренером в смолевичскую СДЮШОР.

Сперва судил область, а потом меня подключили к «Хрустальному мячу» и Лицензированию. В 2004 году Вадим Жук порекомендовал на вторую лигу, а спустя четыре года я дебютировал в «вышке».

Кстати, перед тем сезоном на сборе в Турции случился забавный эпизод. Отдыхаю в номере, как вдруг залетает координатор сборов Олег Чикун и говорит, что нужно срочно работать матч «Терека» и «Берои». С арбитрами, которые изначально планировались, что-то случилось и мы должны их заменить. На сбор вещей дал три минуты, так как до начала матча оставалось меньше часа, а ехать надо было в соседний город. Загрузились в машину, стали общаться, и вдруг выяснилось, что я забыл карточки и свисток. Олег Чикун в шоке:

– Ты что, смеешься?

– Нет. Быстро собирались, не сообразил.

Благо карточки нашлись у помощника Сергея Василевского, а со свистком беда. Приехали на стадион, когда команды уже готовились выходить. Мы в судейскую переодеваться (понятно, что никакой разминки не было), а Чикун побежал искать свисток. Время идет, а Олег Викентьевич не возвращается. Вышли на поле – свистка нет. Рукопожатия – свистка нет. Монетку подбросили – аналогично. Уже пора начинать. И в этот момент к кромке поля подлетает взмыленный Чикун и протягивает мне свисток. Повезло, что рядом со стадионом был магазин спорттоваров. Не представляю, как работал бы без свистка. Кстати, он до сих пор у меня хранится на память.

Среди восьми десятков матчей на высшем уровне Сорока выделяет два.

– Если говорить об атмосфере, то запомнилась игра БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» летом 2014-го. Команды играли на новенькой «Борисов-Арене». На трибунах собралось около семи тысяч зрителей. Работалось просто шикарно! А с точки зрения психологии тяжело далась встреча БАТЭ и «Шахтера» в 2013-м, когда 0:0 сыграли. Это был первый мой «большой» матч в карьере – Андрей Михайлович Жуков доверил. Как помню, отсудил ни шатко, ни валко, но опыта поднабрался. На разные выкрики болельщиков с трибун старался внимания не обращать. Самая странная вещь, которую слышал о себе? Ай, в комментариях потом почитаете, что обо мне напишут. Но вообще на стадионах всякое можно было услышать.

О том, что его дисквалифицировали пожизненно, судья узнал из интернета.

– От АБФФ не было никакого уведомления. Ни писем, ни звонков – ничего! Хотя когда комитет по этике принимал решение о временном отстранении, сообщали не только по телефону, но и письменно. А сейчас даже никакого письма не получил – прочитал в интернете новость. Звонить и узнавать подробности не стал. Да и не хотелось. Больше задумывался о том, что делать и как жить.

Мог ли запить? Нет. Совершенно не хотелось этого. У меня жена и двое детей, любимая работа – я директор смолевичской СДЮШОР, в которой занимается почти 400 ребят. Я люблю спорт и не мог себе позволить остаться без него вообще. Поэтому не было времени впадать в депрессию или садиться на стакан. Кроме того, сказалось и то, что дисквалифицировали не сразу, а спустя полгода после отстранения. Уже привык, что не сужу. Да и после такого резонанса понимал, чего ожидать и морально готовился к худшему. Таким уж сильным ударом решение федерации не стало. Впрочем, скажу честно, до апреля еще теплилась надежда, что разберутся, поймут и все вернется.

Арбитр отмечает, что справиться с трудностями ему помогала поддержка семьи, друзей и коллег.

– Я женат второй раз, но даже первая супруга интересовалась делами и поддерживала. Но больше других близких поддерживал лучший друг – Витя Фомин. Мы с ним много матчей отсудили в одной бригаде. Фактически я его привел в футбол. Видимся почти каждый день, а созваниваемся еще чаще.

Судьи и инспекторы от меня не отвернулись. Многие поддерживали словами «держись», «бывает». С теми ребятами, с которыми общался чаще, продолжаем общаться. Если встречаемся, никто не отворачивается. Недавно вот по приглашению бывших коллег поучаствовал в турнире памяти Станислава Строева. Стоял в воротах, забил два мяча и стал лучшим футболистом нашей команды. Все понимают, что любой мог оказаться в таком положении. Всем стало ясно, что телефон оказался нашим врагом.

Среди моих знакомых нет людей, отвернувшихся от меня после всей этой истории. Да и среди незнакомых – тоже. На улице не останавливают и не говорят, как я плохо поступил. Наверное, есть люди, так считающие, но они не решаются сказать мне это в глаза. Слабые, значит, боятся. Я же считаю, что лучше все время говорить правду.

А вот контактов с кем-то из руководства АБФФ нет. Да и смысл? Ну, придет какое-то письмо, но ничего не изменится. А звонить тому же Сергею Сафарьяну не вижу смысла. Сергей Вагаршакович неоднократно предупреждал всех судей: «Думайте, что делаете, и берегите репутацию!» Поэтому в том, что случилось, его вины нет. Понятно, что негативная волна докатилась и до него, но он и так делал все, что мог.

Сейчас Сорока занимается исключительно спортшколой. Последние пять лет Андрей Евгеньевич совмещает директорство и тренерскую работу – работает с ребятами 2005 года рождения.

– Даже не допускал, что футбольная дисквалификация потянет за собой проблемы на основной работе. В городе знают, что я люблю спорт, футбол и свою спортивную школу. Конечно, была мысль бросить все и уйти, но сотрудники просили держаться. Говорили, что я нужен школе. Я ведь для нее сделал очень много. Когда стал директором, здание школы было в ужасном состоянии: дощатый пол, который проваливался под ногами, обшарпанный фасад, старый инвентарь. За полтора года, пока шел ремонт, мы изменили облик школы до неузнаваемости. Не было и нет проблем с родителями моих юных футболистов. Никто не забрал ребенка со словами: «Моего сына не будет тренировать такой человек». Общение у нас нормальное.

История с Андреем Жуковым не повлияла и на еще одну занятость Сороки. С 1995 года Андрей Евгеньевич судит матчи по хоккею на траве.

– Вообще в Смолевичах приличные хоккейные традиции. В конце 80-х в город приехал двукратный чемпион СССР по хоккею на траве, игрок сборной Союза – Самвел Каграманян. И так вышло, что он оказался моим соседом. Он постоянно видел меня с мячом, и мы часто общались о спорте. Однажды Самвел предложил мне стать судьей. Я отказывался, а он не отступал. Приглашал на тренировки, рассказывал нюансы игры, подарил книгу с правилами и уломал-таки. Затянуло и в 1998-м я судил первый молодежный чемпионат Европы, который проходил в Москве, а в 2007 году международная федерация хоккея на траве присвоила мне международную категорию. И я благодарен нашей федерации за то, что вопрос о моей дисквалификации даже не поднимался. Может, решили проверить меня, а, может, поверили – неважно. Спасибо, что не отвернулись.

Кстати, с хоккея на футбол перекочевало железное для меня правило: если принял решение, никогда не меняй. Ведь чаще первое решение оказывается правильным. И я всегда ему следовал. Даже если помощник говорил, что фола нет, от своего решения не отступал.

От большого футбола экс-рефери не отошел. Его по-прежнему часто можно встретить на стадионе.

– Когда играет «Смолевичи» СТИ, я всегда на стадионе. Тем более «Озерный» в ведомстве СДЮШОР. Там работают наши люди. Езжу на матчи и в Жодино. Я уже рассказывал, что с этим городом в моей жизни многое связано. Но перестроиться полностью на болельщицкие рельсы пока не удалось. Когда смотрю футбол, обращаю внимание на действия арбитров. Больше не за игрой смотрю, а за тем, как судят.

Андрей Евгеньевич признается, что историю с Жуковым вспоминает, но не очень часто.

– Хорошо, когда есть время не думать о случившемся. Когда много работы, подобные тяготы переносятся легче. Отвлекаешься – и здорово. Но когда остаюсь один, мысли накатывают. Тем более, посмотрите вокруг – кабинет увешан вымпелами и уставлен кубками. Куда ни посмотри – везде футбол. Поэтому иногда о прошлом думается. О чем конкретно? Об ошибках, которые наделал и за которые теперь приходится расплачиваться.

С Андреем Жуковым я никак не общаюсь. Обо всех его делах узнаю из интернета. Как и о других дисквалифицированных ребятах. Периодически созваниваемся только с Вадимом Панченко. Зимой был у него в Могилеве. Встретились, поговорили, попили чаю и пришли к выводу, что нечего зацикливаться на прошлом. Надо смотреть вперед. Да, ситуация не самая приятная, но надо жить.

Очень хочется вернуться в футбол. Я очень скучаю по атмосфере матчей, по эмоциям, по коллегам. Хорошо еще, что снов особо не вижу – так бы еще хуже, наверное, было. Если бы сейчас разрешили судить – сделал бы все возможное. Физическую форму не растерял – тест Купера пробегу хоть сейчас. Судейская форма не продана и не пропита. Лежит аккуратненько в шкафу. Хочется, чтобы ее моль не ела. Надеюсь… В жизни ведь все бывает.

Фото: dinamo-minsk.by, kraism.by