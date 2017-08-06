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Экономика
06.08.2017
У каких семей в Беларуси самые большие доходы

А у каких — самые низкие.

Средняя белорусская семья в 2016 году располагала 962,3 рубля в месяц (годом ранее — 908,1 рубля). Эта сумма отличается среди домохозяйств с детьми и бездетными белорусами.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие семьи располагают самыми большими суммами денег (располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат).

Бездетные семьи в прошлом году в среднем располагали суммой в 841,7 рубля в месяц (годом ранее — 781,1 рубля), сообщает Белстат. При этом у одиночек эта сумма была на уровне 509 рублей, а среди бездетных домохозяйств из двух и больше человек — 1094,3 рубля.

Семьи с несовершеннолетними детьми в прошлом году в среднем располагали суммой в 1211,1 рубля (годом ранее — почти 1167 рублей). При этом домохозяйства с одним ребенком до 18 лет могли похвастаться суммой в 1196,6 рубля в месяц, а с двумя и более несовершеннолетними детьми — 1241 рубль.

В 2016 году располагаемые ресурсы всех белорусских семей выросли по сравнению с 2015-м.

Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»

 
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