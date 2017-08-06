Как Curiosity жизнь на Марсе искал

Пять лет назад начал свою миссию марсохода.

6 августа 2012 года на Марс был успешно доставлен марсоход Curiosity. Он был отправлен на Красную планету, чтобы выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.

С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта.

На земле работу марсохода обеспечивают более 400 человек.

Подготовка к запуску началась еще в 2004 году с отбора NASA предложений по оснащению нового марсохода. К 2008 году завершилось создание компонентов марсохода, запуск был запланирован на конец 2011 года. А тем временем на сайте NASA проводилось голосование по выбору названия для марсохода. Из всех предложенных названий победило Curiosity («любопытство»), предложенное шестиклассницей из Канзаса.

Субботним утром 26 ноября 2011 года ракета Atlas 5 с Curiosity на борту успешно покинула мыс Канаверал под бурные овации 13-тысячной толпы. Вскоре межпланетный корабль с марсоходом покинул разгонный блок и спустя 44 минуты после запуска направился к Марсу, о чем и доложил Земле через пять минут, связавшись с австралийской станцией слежения в Канберре.

Как и было запланировано, 6 августа марсоход прибыл на Марс в район кратера Гейла.

Curiosity унаследовал многие элементы конструкции (шесть колес, ходовую часть и систему камер, установленных на «мачте», которая помогает команде управления марсоходом на Земле выбирать цели исследования и пути движения) от предыдущих марсоходов NASA — Spirit и Opportunity, запущенных в 2003 году.

Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.

Также на борту был установлен российский нейтронный детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). ДАН представляет собой нейтронный «щуп» — генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит, воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.

Кратер Гейла был выбран для посадки неслучайно — в далеком прошлом он был марсианским морем, и на его дне накопились минералы, образовавшиеся за время жизни этого водоема. Предполагалось, что изучение его грунта позволит ответить на вопрос о существовании жизни на Марсе.

Уже в первые месяцы работы Curiosity обнаружил в кратере следы древнего озера, которое, по предположениям ученых, было пресноводным и содержало углерод, водород, кислород, азот и серу — ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни.

Тем не менее следов самой жизни марсоход пока не нашел. В 2012–2013 годах Curiosity прилежно анализировал образцы грунта в поисках метана, который также мог указывать на существование жизни на Марсе, но безуспешно. Наконец в 2014 году он обнаружил присутствие метана в атмосфере планеты, а также органические молекулы в образцах скальных пород. Кроме того, были найдены окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако эти находки все же не говорят о существовании жизни на Марсе напрямую.

В 2013 году марсоход повредил одно из колес, а в 2014-м распорол и другое — острый камень, попавшийся ему на пути к Эолиде, центральному пику кратера Гейла, оставил в колесе дыру размером 3х8 см. В начале 2017 года сломались два грунтозацепа среднего левого колеса.

Поломка трех грунтозацепов свидетельствует о достижении колесом 60% срока службы.

Предполагалось, что миссия продлится около двух лет. Но марсоход до сих пор продолжает перемещаться по планете, делая новые пробы и отправляя на Землю свежие снимки пейзажей Марса.