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06.08.2017
ВВС
Генпрокурор Венесуэлы, которая обвинила президента в терроре, уволена

За открытую критику Мадуро.

Конституционная ассамблея (учредительное собрание) Венесуэлы, cозданная по инициативе президента Николаса Мадуро, уволила с поста генерального прокурора страны Луизу Ортега в первый день своей работы. Она отказалась признать законность своей отставки.

Отряды национальной гвардии не пустили генпрокурора Луизу Ортега на ее рабочее место

Ортега ждет разбирательство в связи с допущенными ей «серьезных нарушений дисциплины», заявил верховный суд страны. Ранее она многократно публично высказывалась против политики главы государства.

- Это лишь частный пример того, что ждет каждого, кто посмеет пойти против этой тоталитарной формы правления, - прокомментировала решение о собственной отставке Ортега.

В день официального открытия ассамблеи 4 августа генпрокурор обвинила власти страны в подтасовке результатов выборов в новый орган управления.

В результате на первом заседании ассамблеи в субботу, 6 августа, ее члены, среди которых - супруга и сын президента Мадуро - единогласно решили отправить Ортега в отставку.

Выборы в конституционную ассамблею, прошедшие в конце июля, были объявлены состоявшимися. При этом, по данным оппозиции, 88% жителей страны с правом голоса не пришли на участки.

Еще одна ассамблея

У ассамблеи есть полномочия изменять конституцию и распускать Национальную ассамблею - однопалатный парламент, находящийся под контролем противников Мадуро.

По словам главы государства, появление нового органа было необходимо, чтобы положить конец продолжающимся уже много месяцев народным протестам. Недовольство населения вызывает тяжелая экономическая ситуация.

В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Годовая инфляция измеряется сотнями процентов. Новым генпрокурором был назначен сторонник президента Тарек Уильям Сааб.

Председателем конституционной ассамблеи назначена близкая соратница Мадуро, в прошлом министр иностранных дел, Делси Родригез.

В своей речи на открытии органа она назвала оппозицию «фашистской» и призвала мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Она также обещала принять меры против высокопоставленных противников верховной власти.

Потерянная свобода

Бойцы национальной гвардии окружили здание генеральной прокуратору в Каракасе и не позволили Ортега войти.

- Я призываю национальную и международную общественность обратить внимание на этот произвол, - написала бывший генпрокурор с места событий в своем «Твиттере».

В интервью различным изданиям она заявила, что таким образом власти пытаются скрыть доказательства коррупции и нарушений прав человека в стране.

Ортега заверила, что отныне начинают борьбу за то, чтобы вернуть Венесуэле свободу.

- Потому что мы ее потеряли, - объяснила она.

Впервые Ортега публично выступила против властей страны в марте. Тогда она неожиданно для многих обвинила Верховный суд в попытках лишить оппозиционную правительству Национальную ассамблею ее полномочий.

В последующие месяцы она выпустила заявление, в котором подтвердила законность мирных протестов, и выступила против планов Николаса Мадуро о создании Конституционной ассамблеи.

После этого в провластных кругах Венесуэлы ее назвали предателем.

Организация общего рынка стран Южной Америки (Меркосур) приостановила членство Венесуэлы на неопределенный срок, что приведет к еще большей изоляции страны. Несмотря на огромные запасы нефти, Венесуэла переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.

Инфляция за прошлый год составила 800%. За первые полгода 2017 года потребительские цены подскочили на 176%, следует из подсчетов оппозиционно настроенного парламента.

С апреля этого года в стране не, в которых погибли более 100 человек. Тысячи вышедших на улицы были арестованы.

 
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