Жители Стамбула рассказали о постепенной исламизации города.

По Стамбулу прокатилась волна нападений на жительниц из-за их нежелания надевать традиционную исламскую одежду. В ответ женщины устроили акцию протеста и прошли маршем по стамбульскому центру. «Газета.Ru» поговорила с разными жителями Стамбула, чтобы понять, как именно меняется отношение к нормам ислама в городе и как к этому относится большая часть турецкого общества.

Турецкие флаги и портрет президента Реджепа Тайипа Эрдогана на демонстрации перед зданием парламента Турции в Анкаре в годовщину попытки госпереворота, 16 июля 2017 года

Недавно в самом крупном городе Турции Стамбуле прошла акция протеста женщин против принуждения носить традиционную женскую одежду, закрывающую полностью тело и волосы. В ходе акции несколько сотен участниц скандировали лозунги в поддержку права женщин одеваться так, как им хочется, а также специально несли с собой короткие джинсовые шорты, ставшие своеобразным символом протеста.

Акции предшествовал ряд скандалов, получивших широкий общественный резонанс. Например, в июне мужчина в грубой форме потребовал от жительницы города, 21-летней студентки Асены Мелисы Саглам одеться в соответствии с нормами ислама. Инцидент произошел в пассажирском автобусе и был снят на камеру видеонаблюдения, а потом разошелся по интернету.

На видеоролике видно, как пассажир резко встает со своего места и бьет по лицу сидящую на соседнем сиденье девушку. После этого он что-то выкрикивает в ее адрес и выбегает из автобуса на остановке. Девушка сначала пытается догнать его, но потом садится прямо на пол автобуса и начинает плакать.

Позже она сказала журналистам, что ее обидчик крикнул: «Не стыдно тебе одеваться так (в короткие шорты выше колен) в Рамадан?» Прокуратура Стамбула объявила напавшего на Саглам в розыск. Пассажиром оказался Эрджан Кызылатеш, сейчас он арестован, однако, согласно информации из полицейского управления, за решеткой он оказался из-за налоговой задолженности, а вовсе не в связи с нападением на девушку.

Аналогичный инцидент в стамбульском автобусе произошел недавно с другой женщиной, Айсегюль Терзи. Мужчина пнул ее ногой и заявил, что девушки, которые носят шорты, «должны сдохнуть». Но самый громкий скандал последнего времени, связанный с женской одеждой, произошел ровно год назад. Религиозные фанатики напали на беременную женщину по имени Олмез (свою фамилию она отказалась называть работникам СМИ). В нападении участвовали как мужчины, так и женщины. Они хватали свою жертву за волосы и нанесли ей удары за слишком откровенный, по их мнению, внешний вид. С трудом Олмез удалось убежать от нападавших.

Необходимо отметить, что при этом еще Стамбул имеет репутацию одного из самых толерантных городов в Турции и на Ближнем Востоке в целом. Памятники мусульманским лидерам и мечети (мечеть Сулеймание, Голубая мечеть) здесь соседствуют с православными церквями и монументами в честь византийских императоров (обелиск Константина, собор Святого Георгия). Не являются чем-то из ряда вон выходящим и представители сексуальных меньшинств: в Стамбуле есть несколько действующих гей-клубов.

И хотя на улицах города, причем как в европейской, так и в азиатской частях, немало женщин одеты по самым строгим канонам ислама, не меньше жительниц Стамбула ходят по улицам этого мегаполиса в джинсах и мини-юбках.

Однако в последние годы ситуация начала меняться. «Газета.Ru» поговорила с несколькими стамбульцами, чтобы понять, насколько сильно изменилось отношение к женщинам и их манере одеваться в этом городе.

Эмрах Айвали, фотограф, 35 лет

Да, в городе действительно произошли несколько не самых приятных инцидентов, когда некие необразованные и не самые умные, честно говоря, люди оскорбляли женщин из-за их внешнего вида и манеры одеваться. Но в целом же проблемы соблюдения прав представителей разных конфессий и вовсе неверующих людей я не вижу. На мой взгляд, в целом по-прежнему здесь каждый может одеваться как хочет и выглядеть как угодно --подавляющее большинство стамбульцев на такие вещи смотрят безразлично.

Я бы обратил внимание тех, кто напуган последними событиями и сомневается в моих словах, на несколько важных моментов. Во-первых, хотя Турция — исламская страна, в Стамбуле немало христианских церквей и синагог. И я не думаю, что вы сможете найти хоть одну страну в Европе или на американском континенте, где будет столько же мечетей, сколько в турецких городах церквей или синагог. Ну а во-вторых, я сам живой пример толерантного отношения к несоблюдению ислама. Я — мусульманин, но не сказал бы, что уж очень жестко соблюдаю все его нормы. Это касается в том числе и алкоголя. Еще я бы добавил, что Стамбул крайне неоднороден по своему социальному составу.

С 1970-х годов в наш город началась миграция из сел и небольших городов в турецкой глубинке. Они поселились компактно в нескольких районах Стамбула, и вот в них-то как раз сейчас и проживают наиболее фанатичные сторонники соблюдения норм ислама.

Эмир, цветовод, 39 лет

Сразу хочу отметить, что традиционное исламское платье для мужчин и женщин — это не наша традиция. Еще несколько сотен лет назад Турция начала постепенно перенимать европейскую манеру одеваться, а в XIX и особенно в XX веке эта тенденция стала особенно сильной. Нам никогда не была близка традиция ряда соседних арабских стран заставлять женщину носить хиджаб или паранджу.

И даже сейчас Турция и в особенности Стамбул — это место, где очень терпимо относятся к людям разных религий, традиций и идеологий. Но сейчас у нас к власти пришло хоть и умеренное, но исламистское правительство. И это одна из причин перемен. Власти страны поддерживают организации, члены которых исповедуют консервативные исламские ценности. Кроме того, нынешнее турецкое руководство сильно изменило образовательные программы в школах, теперь они имеют ярко выраженный уклон в ислам.

Еще одним фактором, который влияет на проникновение к нам радикального ислама, стала война в соседней Сирии. К нам оттуда перебралось много беженцев-сирийцев. Сейчас в одном только Стамбуле их более миллиона человек! И среди них немало мусульман-фундаменталистов, тех самых, которые выступают в том числе и против того, чтобы наши женщины одевались в современной манере.

Сейчас наше общество расколото. Правительство постепенно разрушает ту систему образования, культурного воспитания и идеологические установки, которые были заложены сразу после Первой мировой войны Мустафой Кемалем Ататюрком. В этом процессе режим Эрдогана делает ставку на беженцев и выходцев из сельской местности — наиболее бедную и необразованную часть общества.

С другой стороны, в крупных городах, таких как Анкара и Стамбул, живет очень много представителей городской интеллигенции, которые против этих процессов. Пока этот конфликт не выплескивается наружу и мы далеки от ситуации, которая возникла в нескольких соседних арабских странах. Но обострение этого конфликта неизбежно, и когда это произойдет — не знает никто. Может быть, нас ждут какие-то новые события накануне выборов в парламент, а также президентских выборов. Последние запланированы на 2019 год, и я думаю, что у эрдогановской Партии справедливости и развития будут определенные проблемы.

Юлия Ермолаева, гражданка Турции, логист, 28 лет

Я переехала в Турцию десять лет назад и поселилась в Стамбуле. Тогда женщин, которые ходят по улице в одежде, полностью закрывающей тело и лицо, было меньше в разы. Сейчас женщины зачастую добровольно надевают традиционную исламскую одежду, чтобы избежать каких-то проблем и упростить себе жизнь.

Ярким примером может служить история бракоразводного процесса, через который прошла я. Судебный процесс, посвященный этому, длился год, за это время сменилось пять судей — многие были отправлены в разное время отставку по подозрению в сочувствии госперевороту, попытка которого была год назад. А суть моего дела такова, что я была в абсолютном выигрыше, у меня позиция была гораздо сильнее, чем у мужа.

Так вот, последний судья признал все-таки мою частичную вину в распаде брака всего за одну фотографию, которую я разместила в соцсети. Это селфи с посторонним мужчиной, сотрудником с моей работы. При этом ничего вызывающего мы на этом фото не делаем, одеты крайне скромно. Просто стоим рядом. А вот когда в суд приходит женщина в хиджабе, отношение судей к ней меняется. Я сама неоднократно была этому свидетелем.

Кроме того, власти в принципе поддерживают постепенную исламизацию общества: на работе верующим часто дают отгул от работы в день намаза, когда они грехи отмаливают. На митингах за Эрдогана идет раздача продуктов малоимущим, также ведется активная раздача книг об исламе. Семьи верующих по праздникам поддерживают специальными пайками. Это большие коробки, где внутри масло, крупы, макароны, чистящие средства и прочее.

Сами турки стараются не обсуждать все это между собой, чтобы не переругаться, говорят на нейтральные темы. Часто даже внутри одной семьи отношение к этой политике правительства разное.

Еще добавлю, что, на мой взгляд, в ближайшее время Турция все-таки не превратится в ультраконсервативную мусульманскую страну наподобие Ирана. Однако предпосылки к тому, что когда-нибудь это произойдет, все же есть. Многие турки не согласны со складывающимся положением вещей, но после репрессий, которые устроили после переворота, они боятся открыто выступить со своей позицией.