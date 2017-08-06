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06.08.2017
Арина Холина, sexandstyle.ru
Для женщин, которые себя ненавидят

 «Какая вы красивая!» – пишут ей. «Ну что вы, это просто фото издалека…», — отвечает она.

Она, моя подруга, так всегда. Я уже всерьез думаю о том, чтобы начинать встречи так: «Ну, как обычно, выглядишь ужасно. Волосы сухие, и разжирела, и платье тебе не идет». Ведь в итоге мы все равно к этому придем.

Есть такая русская традиция – отрицать комплименты. Но дело не только в ложной скромности.

Если ты постоянно твердишь, что плохо выглядишь – видимо, в какой-то момент начинаешь в это верить.

И вопрос: «Почему?!!!!!».

Почему так много женщин думают о себе так плохо, что это выступает даже за рамки обычной вежливости?

Я знаю, как это происходит.

Встречаю в торговом центре знакомых. А я такая – из постели. Голова не мыта. Футболка не глажена.

Знакомые: «Классные у тебя волосы». (А они, если смотреть не моими глазами, а чужими, правда, смешно так лежали – как у солиста Cure). Но я то знаю! Я же почти не умывалась. Все нарядные, а у меня штаны пижамные и, вообще, я в очках, потому что лень было линзы надевать (очки пробуждают мою самокритичность).

И тут я рассказываю ужасную длинную историю – не только о том, как не успела принять душ, но как меня плохо подстригли, как я ращу волосы, как эти волосы мне не покоряются… В общем, трындец.

Знакомые стоят ошарашенные. Я только что круто психанула, обесценив не только комплимент моим густым вьющимся волосам, но и всю радость нечаянной встречи.

Словом, мои комплексы взорвались вулканом – и все засыпали пеплом. Знакомые спаслись бегством.

Знаете, я верю, что сначала есть слово. Называешь себя уродкой – привыкнешь к этому. Говоришь себе, что красавица – поверишь со временем.

Эта та самая ситуация, где надо себя контролировать. Купировать все эти мысли «я толстая, я противная». Повторять «я чудесная, я красотка». На комплимент – вот путь через силу, но «спасибо, я рада!».

Надо приучать себя по-другому взаимодействовать с миром. Да, придется над собой поработать. Это экзистенциальный фитнесс. Надо им заниматься, чтобы всю жизнь не потратить на вопросы: «Так ли я уродлива, как сама себе кажусь?».

«Подождите-подождите, 190 сантиметров! Всё, снимаю трусы, бежим в ЗАГС»

 
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