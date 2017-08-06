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06.08.2017
Святой отец из-под Питера задержан в витебском притоне с проститутками

При штурме притона с проститутками в Витебске задержан батюшка из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленобласти.

Святого отца подозревают в попытке вывезти падших дев в Петербург в качестве товара, сообщает 47news.

В пятницу вечером во всеволожскую полицию с заявлением о пропаже супруга пришла жительница поселка имени Морозова. Мужем оказался 39-летний священник, отец Николай, служащий в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в том же поселке. В миру батюшку зовут Николай Киреев.

Матушка рассказала, что 2 августа он уехал в паломнический вояж по Московской области. Последний раз звонил около часа дня 3 августа. Сообщил, что собирается выезжать в город Истра для посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

После этого на звонки Николай больше не отвечал и сам не звонил. Жена рассказала, что муж был одет в светскую одежду - черные брюки и черную рубашку в светлую полоску. С собой был рюкзак-котомка, а в нем подрясник, молитвенник, пара бутылок воды, провизия и небольшая сумма денег. Из примет отметила логичные для священнослужителя бороду и усы. 

Всеволожская полиция выяснила, что «пропавший» задержан милицией в Беларуси.

Собеседники российского ресурса в Управлении Следственного комитета по Витебской области рассказали, что Николая Киреева задержали при штурме притона, где тот был не посетителем.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РБ.

В контексте деятельности священника ее фабула звучит – «использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией ...сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией ...либо с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего, либо совершенные организованной группой».

Отец Николай находится в изоляторе.

 
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