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05.08.2017
«А судьи кто?» Мама Елизаветы Песковой вступилась за дочь

Екатерина Солоцинская, мама Елизаветы Песковой, которая после визита на судостроительный завод в Крыму попала под прицел обсуждения, возмутилась критикой по поводу дочери.

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«Обычно я воздерживаюсь от комментариев деятельности и реакции на неё наших моралистов и борцов за справедливость. Но сейчас я не могу промолчать, — написала Солоцинская в колонке на «Эхо Москвы».

Мой первый вопрос — что она сделала плохого? Решила проблему завода и помогла семьям рабочих, сохранивших заработок? А что сделали вы, сидя на своём диване? Облили грязью незнакомого вам человека, не понимая того, что своими словами и низкой энергетикой вы рождаете зло и грязь в этом мире, которые к вам же ежедневно и возвращаются, делая вас ещё более озлобленными и несчастными.

Мой второй вопрос — А судьи кто?

Какое вы имеете право судить девятнадцатилетнюю девушку, которую никогда в жизни не встречали и с которой ни разу не общались, за сделанное ею добро? В чем её вина? В том, что она родилась дочерью человека, который всю жизнь пашет без выходных, вечеров и праздников? Который своим умом и трудом добился того положения, которое имеет сейчас? Или её вина в том, что она хорошо выглядит и на ней надето красивое платье? По-вашему, она должна ходить в робе и бичевать себя хлыстом? Тогда ваша жизнь станет счастливее?

Да, она пока недостаточно образована (пока ещё даже не закончила университет), и ей не хватает опыта, чтобы противостоять таким как вы. Но она учится, она ищет себя, она пытается найти своё место в жизни. Более того, она старается, как может, чтобы привлечь внимание к различным проблемам, которые, в огромном количестве, существуют в обществе. А что делали вы, когда вам было 19 лет?

Она говорит на четырёх языках — на скольких можете объясниться вы?

Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать.

Посмотрите на себя со стороны, перечитайте то, что вы пишете! Как вы можете считать себя хорошими людьми после того, как изрыгаете из себя все те мерзости, что пишете? Люди, остановитесь!!!

Очнитесь! Если хотите изменить этот мир, начните с себя!»

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