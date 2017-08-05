Мясникович полетел на инаугурацию президента Ирана

А параллельно предложил там белорусские трактора и мясо и замолвил слово о выпускниках медвузов.

В Тегеране состоялась церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, избранного на второй срок по результатам прошедших в мае выборов. Трансляцию с мероприятия вел телеканал IRIB, сообщает РИА Новости.

На церемонии инаугурации присутствовали гости из 92 стран.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты белорусского парламента, Беларусь на торжествах представляли председатель Совета республики Михаил Мясникович и посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик.

Одной инаугурацией Михаил Мясникович не ограничился и, памятуя о поставленной президентом задаче продавать белорусскую продукцию хоть «по чайной ложе», встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

«В ходе встречи руководители парламентов двух стран детально обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития сотрудничества в сфере продвижения белорусских товаров на иранский рынок, как сельскохозяйственных (экспорт мясной продукции), так и промышленных (продукции машиностроения), а также необходимости ускорения реализации масштабных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Беларуси иранской компанией «Кейсон», — говорится в сообщении.

Также одной из тем обсуждения был вопрос признания иранской стороной документов о высшем образовании белорусских медицинских университетов. Михаил Мясникович выразил надежду, что его иранский коллега окажет содействие в решении вопроса признания Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана дипломов выпускников белорусских медицинских вузов.

Визит председателя Совета республики в Иран продлится до 6 августа.