Трудности коммуникации и новые перестановки в команде Белого дома

Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России. Как будет развиваться ситуация? Майк Пенс заверил союзников и партнеров США в Балтии, Закавказье и на Балканах о готовности их защищать. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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