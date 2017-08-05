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Комментарии
05.08.2017
Светлана Метёлкина
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина

Лето — время небогатое на политические события. Вернее, не столько на события, сколько на интерес людей к подобного рода событиям. Политики это прекрасно знают и всеми силами пытаются подогревать у электората внимание к своей персоне.

Например, Владимир Владимирович Путин не просто сгонял на рыбалку в Туву, а предоставил целый фото- и видеоотчет о прекрасно проведенном времени. Тут и тебе и фотографии с обнаженным торсом, и подводные заплывы небывалой красоты — в общем, все, чтобы продемонстрировать населению великолепие, мощь и умиротворение их лидера.

Какие там санкции? Пусть тетя Дуся не к себе в холодильник заглядывает, а путинский улов подсчитает да на грудь президентскую пялится в надежде, что к этой груди ее прижмут и скажут, что все будет хорошо (будет, конечно, только не у тети Дуси).

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Или взять известного шоумена, певца и по совместительству президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова. Жителям этой солнечной страны тоже скучать не приходится. А поскольку песней их уже не удивишь, любимый президент снял для них ролик про себя в образе «Коммандо». С музыкой и фрагментами видео из знаменитого фильма с Арнольдом Шварценеггером Бердымухаммедов показал свои навыки в стрельбе и метании ножей. В общем, есть на что отвлечь граждан от скудеющих кошельков.

А что же белорусы? Неужели они останутся этим летом без своей порции политического шоу? Ну почему же. Конечно, с рыбалкой у нас получается пока только на словах — многим еще памятна эта дивная история с 57-килограмовым сомом. Да и с песней и видеороликами что-то не сложилось (слава тебе Господи!).

Но о себе президент белорусам забыть не дает. Смотрите, какое эксклюзивное действо нам было продемонстрировано на этой неделе! У какого еще из вышеупомянутых весельчаков-харизматиков вы бы узнали про «второй укос многолетних трав» и «теребление льна»? И неважно, что эксперты хватаются за голову в ужасе — главное внимание!

Опять же, чтобы народ о тебе говорил, можно подкинуть ему парочку политических посадок, вроде дела профсоюза РЭП. Ну и, конечно, напомнить про тунеядский декрет — чтоб уж точно в каждой семье на слуху.    

А там, глядишь, и дыни с арбузами созреют. Можно будет всем аппаратом на поля выезжать и в мешки грузить. А для красоты картинки позвать в помощь кого-нибудь Сталоне, чтобы он-таки рассказал всему миру, кто тут настоящий Шварценеггер.

В общем, плясать, стрелять да рыбачить — это не наши методы. У нас тут свои тюремно-аграрные особенности пиара — уборка да посадки. А так хотелось бы пиара за счет повышения благосостояния граждан.

 
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