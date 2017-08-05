Под Витебском задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве мужа любовницы

Сотрудники ГАИ задержали под Витебском мужчину, подозреваемого в убийстве. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую областную милицию, именно он мог убить мужа своей любовницы.

Жертвой преступления стал 41-летний житель Орши. Его тело 2 августа нашли у Кургана Бессмертия в районном центре. Как показала экспертиза, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. Документы и личные вещи остались нетронутыми.

Милиция выяснила, что от погибшего ушла жена и хотела развестись, но муж не хотел расторгать брак. Также выяснилось, что женщина имеет отношения с другим мужчиной, которого и заподозрили в преступлении. Правоохранители обратили внимание и на то, что предполагаемый убийца спешно покинул город.

Нашел его патруль ГАИ — подозреваемый ехал в качестве пассажиров в одной из машин, которую остановили для проверки.