Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мясникович полетел на инаугурацию президента Ирана
Трудности коммуникации и новые перестановки в команде Белого дома
Под Витебском задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве мужа любовницы
Жара в Европе и мрачный прогноз ученых на все столетие
В психбольнице Львова были захвачены 76 заложников, есть пострадавшие
Задержанного по «делу профсоюзов» Игоря Комлика перевели на Володарку
«Сімвалічна, што менавіта Брыль напісаў прадмову да першай кнігі Алексіевіч на беларускай мове»
Мэр Риги написал про инцидент с «туристами из Белоруссии», а после замечания исправил на «Беларуси»
В Йоркшире осудили полицейского, шпионившего за голыми людьми со служебного вертолета
Каждый десятый белорус ищет работу за границей? Чем стране грозит отток квалифицированных кадров
Пока ГАИ разбиралась с одним нетрезвым водителем, его пьяный пассажир пересел за руль и уехал
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
84-летняя минчанка от одиночества позвонила в банк и сообщила, что планируется преступление
Как Путин два часа гонялся за щукой. Видеофакт
Радзіхоўскі: Лукашэнка, як Франка, можа пайсьці на лібэралізацыю і збліжэньне з Захадам
Сколько стоит ужин с министром в Украине?
У Гомелі журналістка прыйшла ў суд з пятлёй на шыі. Фотафакт
«Из-за помятого «киндера» вызвали милицию»
Саакашвили прилетел в Польшу после лишения украинского гражданства
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
Как Кобяков Лукашенко перешутил
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Шендерович: «Я понимаю, что с пьяным мурлом в синем берете и полосатой тельняшке немножко тяжелее»
Минские десантники все-таки разгулялись. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пока ГАИ разбиралась с одним нетрезвым водителем, его пьяный пассажир пересел за руль и уехал
Мэр Риги написал про инцидент с «туристами из Белоруссии», а после замечания исправил на «Беларуси»
Реакция на возвращение декрета «о тунеядцах»: «Упорное упрямство признать свою неправоту»
Крупный рогатый намёк
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Правительство ставит «тунеядцев» перед фактом: не работаешь — плати за услуги
Мнение: происходит люмпенизация силовых структур
Где еще белорусы переплачивают «за лед»
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
Как выглядят сегодня интерьеры «высоких» кабинетов Крыма
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
05.08.2017
ВВС
Жара в Европе и мрачный прогноз ученых на все столетие

Экстремальная погода на европейском континенте может ежегодно уносить жизни 152 тыс. человек к концу нынешнего столетия, если не будут предприняты меры по борьбе с климатическими изменениями.

Температурное табло в Мадриде в начале августа 2017 г. показывает 46 градусов. AFP

Эта цифра в 50 раз превышает нынешнее количество жертв стихии, предупреждают ученые Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в специализированном издании "Lancet Planetary Health".

Аномальная жара является причиной 99% всех смертей, связанных с погодой, и большая их часть приходится на юг Европы.

Жара в Европе

В Риме установилась небывалая жара. EPA

Как раз на этой неделе в ряде стран юга Европы температура воздуха достигла отметки в 44 градуса по Цельсию.

Несколько стран выпустили официальное предостережение об аномальной жаре, призывая людей не выходить по возможности на улицу в дневные часы и пить больше воды.

Необычайно высокие температуры в Италии - на 10 градусов выше обычных - вызвали лесные пожары; в некоторых регионах есть опасность засухи.

По меньшей мере два человека скончались - в Румынии и Польше, - десятки по всей Европе попали в больницы с тепловыми и солнечными ударами и прочими, связанными с жарой, состояниями.

В среду на Сардинии ртутный столбик поднялся до отметки в 44 градуса, а на Сицилии он достиг 42 градусов. В минувший четверг в окрестностях Рима было зарегистрировано 43 градуса тепла.

Лесные пожары в Артиге на юго-востоке Франции. АFP

В Албании в пятницу армейские силы пришли на помощь пожарным бригадам в борьбе с дестяками лесных пожаров, охвативших страну, где температура также достигла 40-градусной отметки.

Албания обратилась в ЕС за экстренной помощью, чтобы предотвратить расптространение пожаров на столицу Тирану.

По данным европейского метеоцентра Meteoalarm, жара продержится еще несколько дней в центральной Европе и на Балканах.

В Албании пожарные пытаются не допустить распространения огня на Тирану. GETTY IMAGES

Долгосрочный прогноз

Эксперты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в своем исследовании предупреждают о том, что если не будут предприниматься меры по сокращению парниковых выбросов и ослаблению воздействия экстремальных погодных явлений, то последствия могут быть следующими:

Смерти в результате экстремальной погоды могут возрасти с 3 тысяч в 1981-2010 гг. до 152 тысяч в период 2071-2100 гг.;

К 2100 году две трети европейцев будут страдать от стихийных бедствий, тогда как в начале XXI века эта доля составляла 5% европейского населения;

Больше людей будут погибать в результате прибрежных наводнений: 233 человека в год к концу столетия по сравнению с шестью в начале века.

В этом исследовании ученые проанализировали воздействие семи наиболее опасных природных явлений - аномальной жары, внезапного сильного похолодания, лестных пожаров, засух, речных и прибрежных наводнений, а также урагана - в 28 европейских странах, включая Швейцарию, Норвегию и Исландию.

Чтобы оценить уязвимость населения, ученые сравнили данные по стихийным бедствиям за период с 1981 по 2010 годы и объединили эту информацию с данными прогнозов по климатическим изменениям и росту и миграции населения.

Маловодье на реке По в Павии на севере Италии. AFP

"Климатические изменения - самая большая глобальная угроза человеческому здоровью в XXI веке, и связанные с этим риски для общества будут все больше увязываться с обусловленными природными явлениями опасностями", - сказал один из авторов исследования Джованни Форциери.

"К концу столетия около 350 миллионов европейцев могут ежегодно оказываться во власти коварных климатических крайностей, если в срочном порядке не начать предпринимать меры по контролю глобального потепления", - добавил ученый.

Наводнение в баварском городе Деггендорф на юге Германии в июне 2013 г. AFP

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Пол Уилкинсон, также входящий в группу авторов исследования, подчеркнул, что эти результаты служат еще одним напоминанием о незащищенности человека от экстремальной погоды, а также о тех последствиях деятельности человека, которые могут возникнуть, если выбросы парниковых газов будут продолжаться в тех же масштабах, что и сегодня.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
Как государство может сэкономить на сельском хозяйстве
Встречное предложение от нетунеядцев властям
Реплика дня: «Наконец-то оппозиция получит собственные автозаки»
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Как МНС подставляет Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY