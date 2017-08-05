Жара в Европе и мрачный прогноз ученых на все столетие

Экстремальная погода на европейском континенте может ежегодно уносить жизни 152 тыс. человек к концу нынешнего столетия, если не будут предприняты меры по борьбе с климатическими изменениями.

Температурное табло в Мадриде в начале августа 2017 г. показывает 46 градусов. AFP

Эта цифра в 50 раз превышает нынешнее количество жертв стихии, предупреждают ученые Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в специализированном издании "Lancet Planetary Health".

Аномальная жара является причиной 99% всех смертей, связанных с погодой, и большая их часть приходится на юг Европы.

Жара в Европе

В Риме установилась небывалая жара. EPA

Как раз на этой неделе в ряде стран юга Европы температура воздуха достигла отметки в 44 градуса по Цельсию.

Несколько стран выпустили официальное предостережение об аномальной жаре, призывая людей не выходить по возможности на улицу в дневные часы и пить больше воды.

Необычайно высокие температуры в Италии - на 10 градусов выше обычных - вызвали лесные пожары; в некоторых регионах есть опасность засухи.

По меньшей мере два человека скончались - в Румынии и Польше, - десятки по всей Европе попали в больницы с тепловыми и солнечными ударами и прочими, связанными с жарой, состояниями.

В среду на Сардинии ртутный столбик поднялся до отметки в 44 градуса, а на Сицилии он достиг 42 градусов. В минувший четверг в окрестностях Рима было зарегистрировано 43 градуса тепла.

Лесные пожары в Артиге на юго-востоке Франции. АFP

В Албании в пятницу армейские силы пришли на помощь пожарным бригадам в борьбе с дестяками лесных пожаров, охвативших страну, где температура также достигла 40-градусной отметки.

Албания обратилась в ЕС за экстренной помощью, чтобы предотвратить расптространение пожаров на столицу Тирану.

По данным европейского метеоцентра Meteoalarm, жара продержится еще несколько дней в центральной Европе и на Балканах.

В Албании пожарные пытаются не допустить распространения огня на Тирану. GETTY IMAGES

Долгосрочный прогноз

Эксперты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в своем исследовании предупреждают о том, что если не будут предприниматься меры по сокращению парниковых выбросов и ослаблению воздействия экстремальных погодных явлений, то последствия могут быть следующими:

Смерти в результате экстремальной погоды могут возрасти с 3 тысяч в 1981-2010 гг. до 152 тысяч в период 2071-2100 гг.;

К 2100 году две трети европейцев будут страдать от стихийных бедствий, тогда как в начале XXI века эта доля составляла 5% европейского населения;

Больше людей будут погибать в результате прибрежных наводнений: 233 человека в год к концу столетия по сравнению с шестью в начале века.

В этом исследовании ученые проанализировали воздействие семи наиболее опасных природных явлений - аномальной жары, внезапного сильного похолодания, лестных пожаров, засух, речных и прибрежных наводнений, а также урагана - в 28 европейских странах, включая Швейцарию, Норвегию и Исландию.

Чтобы оценить уязвимость населения, ученые сравнили данные по стихийным бедствиям за период с 1981 по 2010 годы и объединили эту информацию с данными прогнозов по климатическим изменениям и росту и миграции населения.

Маловодье на реке По в Павии на севере Италии. AFP

"Климатические изменения - самая большая глобальная угроза человеческому здоровью в XXI веке, и связанные с этим риски для общества будут все больше увязываться с обусловленными природными явлениями опасностями", - сказал один из авторов исследования Джованни Форциери.

"К концу столетия около 350 миллионов европейцев могут ежегодно оказываться во власти коварных климатических крайностей, если в срочном порядке не начать предпринимать меры по контролю глобального потепления", - добавил ученый.

Наводнение в баварском городе Деггендорф на юге Германии в июне 2013 г. AFP

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Пол Уилкинсон, также входящий в группу авторов исследования, подчеркнул, что эти результаты служат еще одним напоминанием о незащищенности человека от экстремальной погоды, а также о тех последствиях деятельности человека, которые могут возникнуть, если выбросы парниковых газов будут продолжаться в тех же масштабах, что и сегодня.