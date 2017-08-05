Родовые гнезда, Бали и 15 суток ареста. Как отдыхают белорусские политики

Александр Лукашенко запретил высшим чиновникам уезжать в отпуск на время уборочной. Другим белорусским политикам повезло чуть больше, они могут отдохнуть, как и вся остальная страна. Мы решили узнать у них, какой отпуск и почему они выбрали в этом году.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич отдыхает в деревне в Столбцовском районе, но собирается еще куда-то вывезти семью — жену и двух маленьких детей.

Фото из фейсбука Анастасии Дашкевич, 2016 год

— Мінулым летам былі ў Затоцы і Львове, ва Украіне. Жонцы падабаецца кудысці ездзіць, таму выбіраемся на мора. Я так сам люблю такі мясцовы адпачынак, паставіць летам басейн дзеткам. Пажыўшы тут месяц, не разумею як можна жыць у гэтых бетонных каробках.

Первый зампред ЛДП Олег Гайдукевич в июне-июле отдыхал в Беларуси с женой, двумя детьми и французским бульдогом, который «как член семьи».

— Водил детей в аквапарк, наш минский. Много где был в Европе, наш ничем не хуже. Еще бы немного дешевле был… Традиционно каждый год езжу на Браславские озера, снимаю домик, рыбачим — отец меня научил. Одна проблема там — слепни. В воду залезаешь, они над тобой кружат.

Фото из личного архива Олега Гайдукевича

В августе после отчетно-выборного съезда партии Олег Гайдукевич планирует вывезти семью на море, скорее всего — в Грецию, хотя бы на 11 дней.

— Выбираю по цене. Если бы было что-то дешевле, поехали бы туда. С женой вдвоем мы стараемся посещать экзотические места. Несколько раз был в Индии, мне там очень нравится — на Гоа, Шри-Ланке. Жена моя преподаватель йоги, она меня с Индией познакомила, я туда продолжаю ездить. Кстати, Татьяна Короткевич у нее занимается, я ей порекомендовал.

А отдых в отеле у моря политик выбирает для детей, чтобы подкрепить их иммунитет. Сам проводит время на пляже и читает книги в перерывах между игрой с детьми.

— С женой в следующем году планируем на Камчатку поехать, пойти в пеший поход. В этом году она поехала в Гималаи.

Лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич в момент, когда мы ему позвонили, готовил заявление БНК с требованием освободить своих членов — задержанных лидеров независимых профсоюзов. В такой работе, а также подготовке осенних акций протеста у Статкевича проходит все лето, признается он.

— Калі няма працы, ёсць хвіліна, днямі ў лес выехалі, грыбоў пазбіралі. Мабыць яшчэ на возера паедзем. Але за межы Беларусі — не атрымоўваецца. Калі казаць шчыра, я быў чатыры гады на камерным утрыманні, пасля якіх калонія — гэта санаторый. Я там не бачыў ні травы, ні чыстага неба. Зараз тут летам ў Беларусі я проста дагэтуль не прызвычаіўся, для мяне гэта адпачынак. Тым больш, што ў нас ёсць дом, у якім вырасла мая жонка, з садам. Яго тут хочуць знесці, улады рашэнні прынялі. Але пакуль гэты дом ёсць, ёсць дрэвы, трава, вельмі шмат кветак, я нікуды не хачу. Я ўжо не кажу пра нейкія матэрыяльныя моманты, на мора дорага зараз ехаць.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич этим летом в отпуск не съездил и уже не съездит, говорит, много работы.

— Няма магчымасці знайсці нават некалькі дзен. Два тыдні ў Маладэчна (арест после акции нетунеядцев. — Прим. TUT.BY) можна залічыць у адпачынак, — смеется политик.

Но традиция у Губаревича есть — в начале мая уже 4−5 лет выезжает с семьей — женой и двумя дочками — на байдарках по Беларуси. В этом году поехали без него.

Фото из фейсбука Юрия Губаревича, май 2016 года

— Чаму такой адпачынак? Можна хутка прыняць рашэнне, шмат цікавых месцаў, добрая кампанія, бо збіраемся вялікай кампаніяй. Калі было мора — то туды, куды можна даехаць машынай: літоўская ці польская Балтыка, аднойчы заяжджаў у Харватыю.

Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев еще не ездил в отпуск. Говорит, что если получится, собирается полететь с семьей — женой и тремя сыновьями — в Грецию в сентябре.

— Уже летали туда, соотношение «цена – качество» понравилось. Очень удобные лоукосты из Вильнюса, доступный перелет. Для нас это очень актуально — большая семья, поэтому каждый попутчик — это чувствительно.

Второй руководитель «Говори правду» Татьяна Короткевич оказалась в лесу, когда мы с ней связались. Экс-кандидат в президенты рассказала, что у нее короткие отпуска — 5−7 дней, она предпочитает «активный вид отдыха и познавательный».

Фото из личного архива Татьяны Короткевич

— В феврале — неделя в горах на горных лыжах и экскурсиях в Украине. Этим летом в лесах Беларуси и Литвы. Компания семьи и близких людей.

«Это наша лесная деревня», — написала Короткевич, объясняя, что на этом фото

А еще Короткевич уже 17 лет каждый год отмечает Купалье с друзьями на природе.

Сопредседатель БХД Павел Северинец уже съездил с женой Ольгой в отпуск в деревню на 8 дней.

— Гэта наша родавая вёска Севярынцаў, называецца яна Унорыца, яна стаіць на самым беразе Дняпра ў Гомельскай вобласці. Нават хата дзедава стаіць проста на высокім правым беразе Дняпра. Дзядзька там пабудаваў лазню.

«Мы з жонкай Волечкай катаем пляменьнікаў на лодцы», - написал Павел Северинец

Политик говорит, что такой вариант отдыха выбирает, потому что, во-первых, это родина, а во-вторых, он не знает настолько красивых мест ни в Беларуси, ни в мире.

— Побач лес, грыбы. Там лодка. Плаваеш, рыба. І зараз я шліфую свой раман «Беларусалім», таму для мяне быў патрэбны тыдзень такой цішы, канцэнтрацыі.

Депутат от ОГП Анна Канопацкая говорит, что об отпуске она мечтает второй или третий год.

— На выходных либо у себя на даче, либо — мы ездили по делам, совмещали приятное с полезным — на Браславы, на озеро Кромань, либо на Нарочь.

В этом году депутат от оппозиции планирует все же выехать на острова с сестрой. Предварительно выбор пал на Бали (Индонезия).

— Остались еще привычки из прежней жизни, свободной, — смеется Канопацкая, в прошлом владелец своей юрфирмы.