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Скандалы
05.08.2017
Задержанного по «делу профсоюзов» Игоря Комлика перевели на Володарку

Главному бухгалтеру и председателю Минской городской организации профсоюза определили дальнейшую меру пресечения.

Игорь Комлик

Из СИЗО Игоря Комлика перевели под стражу в Следственный изолятор № 1 на улице Володарского в Минске. Об этом Радыё Свабодзе сообщил пресс-секретарь Профсоюза радиоэлектронной промышленности Николай Герасименко.

Напомним, Игоря Комлика задержали 2 августа вместе с Геннадием Федыничем и другими представителями независимых профсоюзов по подозрению в неуплате налогов. К вечеру этого же дня всех, кроме главного бухгалтера, освободили.

По закону, через 72 часа задержанного подлежит или отпустить, или определить ему дальнейшую меру пресечения. В отношении Игоря Комлика такой мерой стало помещение под стражу в Следственный изолятор №1 на улице Володарского в Минске.

Правозащитные организации 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По их мнению, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано и связано с активной профсоюзной деятельностью.

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