Мэр Риги написал про инцидент с «туристами из Белоруссии», а после замечания исправил на «Беларуси»

На оплошность ему указал белорусский журналист Глеб Лободенко.

Мэр Риги Нил Ушаков в своем Фейсбуке рассказал, как латвийская полиция помогла белорусам.

«Туристы из Беларуси приехали в Ригу, но ночью с их микроавтобуса украли колеса. Государственная полиция помогла в интернете найти новые, доставить и установить, чтобы туристы смогли двинуться дальше», — пишет Нил Ушаков.

Примечательно, что изначально в посте значилось «туристы из Белоруссии». Оплошность заметил белорусский журналист Глеб Лободенко, оставив комментарий следующего содержания:

«Дорогой Нил, наша страна официально и по-русски называется «Беларусь» — Белоруссией ее обычно называют плохо воспитанные русские. Вы же были недавно в Минске -- должны знать это. Спасибо».

Мэр исправил ошибку.