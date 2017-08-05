Встречное предложение от нетунеядцев властям

Власти, с новой силой взявшиеся за тунеядцев, чтобы заставить их платить за социальные блага от государства, получили «ответочку».

Казалось бы, все продумали чиновники во главе с президентом, чтобы вновь вернуться к этому вопросу. Даже цивилизацию подтянули, чтобы прикрыть свое пещерное мышление, предложив ввести для белорусов ID-карты.

И пока чипы во всем мире упрощает жизнь людям и госорганам, избавляя от ношения лишних документов, в Беларуси они призваны выявить «тунеядца» и заставить его платить по счетам. Мол, пришел в поликлинику — будь добр выложить копеечку за удовольствие быть осмотренным и проанализированным.

Реализовать принцип «не работаешь — платишь за услуги» предложила на днях министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Оставим рассуждения о том, как это будет работать — тем более что наших мудрецов от власти этот вопрос никогда особо не волновал. Как и то, что собранные от платных услуг для тунеядцев деньги вряд ли смогут окупить тот административный ресурс, который придется при этом задействовать, чтобы синхронизировать работу всех служб — от детских садов и поликлиник, до налоговых и прочих ведомств.

Обратимся к той самой социальной справедливости, о которой так пекутся наши государственные мужи. Великолепный способ восстановить ее предложил в интервью onliner.by старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. Он обратил внимание на то, что те же услуги здравоохранения, получают не все.

— Больные люди получают, а здоровые вообще ими не пользуются. Есть и та категория, которая ходит в платные центры и вообще не пользуется услугами госклиник. Поэтому, если хочется неработающих заставить что-то платить за медуслуги, давайте разбираться, за какие услуги человек платил. А если он два года не обращался в поликлинику, давайте возвращать деньги. Тунеядцы, которые не работают, пусть платят, а я работаю и не обращаюсь — мне возвращайте. Это будет справедливо, — призвал власти эксперт.

Он также обратил внимание на то, что люди платят разные налоги.

— Есть человек, который подоходный платит с 300 рублей, есть люди, которые платят подоходный с 1000 рублей. А есть такие, как Прокопеня, который больше миллиона налогов заплатил. Давайте вернем деньги тем, кто намного больше заплатил за услуги государства. Если хотим справедливости, давайте справедливость для всех, — предложил эксперт.

В общем, властям стоило бы задуматься. Потому как не ровён час и объявятся те, кто захочет, чтобы справедливость действительно восторжествовала.

А они обязательно объявятся — очень уж старательно наши чиновники будили в них эти высокие чувства. И тогда откупиться не получится даже деньгами, собранными от самого «социально справедливого» налога в мире.