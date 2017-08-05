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Экономика
05.08.2017
Каждый десятый белорус ищет работу за границей? Чем стране грозит отток квалифицированных кадров

Падение уровня жизни населения спровоцировало существенное увеличение количества соотечественников, желающих выехать за рубеж.

В журнале Минфина «Финансы, учет, аудит» рассказывается, куда устремлены взгляды белорсов и чем это грозит стране. Текст статьи Антона Бойка приводит TUT.BY.

Портрет эмигранта

По оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, в настоящее время ищут работу за границей не менее 8−10% белорусов. Если их усилия увенчаются успехом (а спрос на них достаточно большой), нашу экономику ожидают серьезные потрясения.

Большая часть желающих работать за границей (порядка 75%) — это мужчины. В результате республика может столкнуться с негативными демографическими последствиями в виде диспропорции структуры населения по полу, что препятствует формированию семей, а также отрицательно влияет на воспроизводство населения.

Самой активной в поисках работы за рубежом категорией населения является молодежь. В общем числе потенциальных трудовых мигрантов доля респондентов в возрасте 16−29 лет составляет не менее 50%.

Любопытно, что хотят переехать за границу не только выпускники вузов (об этом заявили 25% таких граждан), но и граждане, имеющие дипломы об окончании среднего специального образования (50%).

Если в бывшие страны СССР на заработки едут главным образом представители рабочих специальностей, то центром притяжения высококвалифицированных кадров становится Европа.

Отметим, что к группе риска относятся рабочие (промышленности, транспорта, строительства), учителя, врачи, инженеры, технологи и предприниматели.

Миграция квалифицированных и высококвалифицированных специалистов лишает республику необходимой рабочей силы, на образование которой государством были затрачены значительные средства. В средне- и долгосрочной перспективе потеря человеческого капитала способна замедлить процесс экономического развития в Беларуси.

Отечественные реалии

Указание президента с оптимизмом должно встретить большинство наших соотечественников. В последнее время нам пришлось заметно умерить свои аппетиты. Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) падали последние два года. За 2016 год они сократились сразу на 7,3% (в 2015 году — на 5,9%). По итогам I квартала 2017 года индикатор снизился еще на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нельзя сказать, что требования руководства игнорируются. Заработная плата в номинальном выражении (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе — апреле 2017 года сложилась на уровне 747,1 BYN, в том числе в апреле — 776,7 BYN. При этом, если последние два года реальная заработная плата сокращалась (на 2,3% в 2015 году и на 4% в 2016 году), то по итогам I квартала 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается пусть и небольшой (+1,5%), но все-таки рост. Однако достаточен ли он?

К сожалению, значительное число наших соотечественников к богатым никак не отнесешь. Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (в период с 1 февраля по 30 апреля 2017 года равнялся 180,1 BYN в месяц) в процентах к общей численности белорусов составляет 6%.

Отметим, что проведенное Белстатом в 2016 году обследование домашних хозяйств говорит о том, что в Брестской области 45,5% населения живет на 300 BYN и меньше, в Гомельской — 39,9%, Могилевской — 40,4%.

Восточный вектор

Несмотря на то, что в 2015—2016 годах происходило сокращение заработных плат в долларовом эквиваленте на всем постсоветском пространстве, дисбаланс между Россией и Беларусью не уменьшался, а постоянно увеличивался. Так, если в январе 2015 года наши зарплаты составляли 87,1% от российского уровня, то в декабре 2016 года — лишь 52,2%.

Открытые границы, относительно простое официальное трудоустройство в соседней стране, высокая квалификация (а значит, и востребованности) отечественных специалистов, отсутствие языкового барьера — все это создает достаточно серьезные угрозы для оттока белорусов в Россию.

Общий рынок труда, действующий в ЕАЭС с начала 2015 года, — пожалуй, самое недооцененное и прогрессивное достижение евразийской интеграции. Аналогичная система существует еще лишь в Евросоюзе. Но в настоящее время Беларуси она создает скорее не возможности, а риски.

Данный тезис подтверждается статистикой соседних стран. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в 2016 году в Россию для осуществления трудовой деятельности въехало 98 тыс. граждан Беларуси. Всего в течение 2016 года на миграционный учет у нашего восточного соседа поставлено 346 тыс. белорусов.

К тому же реальное количество наших соотечественников, отправившихся в поисках лучшей жизни в сторону Москвы, может оказаться значительно большим (вплоть до 1 млн. человек), так как граждане РБ зачастую трудятся на восточном фронте без регистрации.

Отметим, что фактически единственным ощутимым нерешенным вопросом в области регулирования единого рынка труда остается вопрос пенсионного обеспечения, или «мобильности пенсий». Проект соответствующего международного договора в 2016 году был одобрен Коллегией ЕЭК. Вступление документа в силу обеспечит гражданам государств-членов возможность формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах союза.

Кроме того, с 1 января 2017 года трудящиеся из стран ЕАЭС получили в России доступ к обязательному медицинскому страхованию. Эта и иные инициативы Правительства РФ облегчают возможности приглашения белорусов российскими компаниями, что усиливает угрозы для нашего внутреннего рынка.

Западный ветер

В последние годы не менее 80% трудовых мигрантов из Беларуси работали в России. Однако сейчас начинается их переориентация с Востока на Запад, где стали заметно выше зарплаты в сравнении с ЕАЭС.

По данным Евростата, численность наших соотечественников, получивших вид на жительство в странах Евросоюза, достигла 80 тыс. человек в 2014 году и 82 тыс. — в 2015 году. В рейтинге стран, в которых граждане получили в последние годы гражданство ЕС, Беларусь находится на седьмом месте.

Отметим, что наиболее важными странами назначения для белорусов являются: Польша, Латвия, Литва, Италия и Германия. В 2014 году действительных видов на жительство насчитывалось 116 тыс., в основном в Польше (около 62 тыс.) и Германии (порядка 16,6 тыс.).

Отметим, что по оценкам Европарламента, ежегодно в Европу перебирается порядка 8 тыс. белорусов. Всего численность мигрантов из нашей страны в ЕС составляет 267 тыс. человек. Сам по себе показатель уже не маленький, но прогнозы эксперты делают еще более мрачные. При самом благоприятном сценарии из Беларуси в ЕС в период до 2050 года уедут еще 380 тыс. трудовых мигрантов, при самом неблагоприятном — более 600 тыс. человек.

Рост интереса к белорусам не случаен. Несмотря на приток сирийских мигрантов, в Европе наблюдается дефицит трудовых ресурсов. На Западе заинтересованы в высококвалифицированных специалистах, которых у нас достаточно много благодаря качественному образованию.

Такие инструменты, как «голубая карта» (аналог вида на жительство, дающий право трудиться в ЕС высококвалифицированной рабочей силе) и «карта поляка» (также позволяющая легально работать), доказали свою эффективность в деле борьбы европейских стран за рабочую силу.

Нельзя закрывать глаза на эти опасности. Нужно вырабатывать эффективные меры противодействия желаниям других государств. Растить кадры с нуля гораздо труднее, дольше и дороже, чем закупить оборудование.

Диссонанс в информации

Мигранты способны оказывать благоприятное влияние на экономику. Например, в 2016 году объем денежных переводов в Беларусь вырос на 15%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 15% — до 323,4 млн. USD. Максимальный объем таких средств был зафиксирован в 2014 году — 341,5 млн. USD, однако в 2015 году финансовые посылки уменьшились до 280,9 млн. USD. Причина перепадов — девальвация российского рубля в конце 2014 года. В 2016 году на фоне укрепления курса российского рубля объемы денежных переводов в Беларусь вновь стали расти.

Рост личных переводов из-за рубежа — это неплохо. Дополнительно многие работающие за границей белорусы привозят деньги своим семьям наличными. Но экономику, для которой данные средства имеют большое значение, иначе как папуасской не назовешь.

К сожалению, данной проблеме на государственном уровне сегодня не уделяется серьезного внимания. Среди прочего виной тому и некорректная статистика, которая противоречит данным других государств. В Беларуси оперируют официальной информацией о трудовых мигрантах МВД, которая базируется на основе договоров и контрактов, подписанных специализированными аккредитованными фирмами. Таким путем выехало за пределы республики в 2016 году только 7,4 тыс. человек (в 2015 году — 6,33 тыс.), а въехало почти в три раза больше — около 21 тыс. (в 2015 году — 31,8 тыс.). Красиво выглядит и международная миграция, где наблюдается положительное сальдо. Например, в 2014—2016 годы в страну въехало 74 328 человек, а убыло лишь 31 172.

Почему возник дисбаланс между отечественными и иностранными данными? Многие белорусы не выбрасывают паспорт даже при получении гражданства другого государства. О работе в другой стране граждане ставят госорганы в известность достаточно редко. Да и ищут ее чаще самостоятельно.

Можно с уверенностью говорить об искажении информации, которая не позволяет реально анализировать потери трудовых ресурсов.

Возрастающий разрыв в заработной плате только лишь повысит привлекательность для белорусов России и других государств. Данный риск глупо не замечать, так как ни одна экономика нормально не развивается при оттоке кадров.

Беларуси необходимо искать и вырабатывать эффективные меры по удержанию (а лучше и приглашению из других стран) квалифицированных специалистов. При этом самый эффективный инструмент противостояния набирающим силу негативным тенденциям — повышение зарплат.

Наши учителя зарабатывают порядка 278 долларов, а в США — 5 тысяч долларов (при средней зарплате по стране в 3,9 тысяч), в Германии — 4,7 тысяч долларов, Великобритании — 3,4 тысяч долларов, Франции — 2,3 тысяч долларов. Аналогичная ситуация с врачами и инженерами (не поглощенными IT). Пока есть такой дисбаланс, желание наших граждан покинуть страну будет сохраняться.

Минимальные и максимальные средние зарплаты в частном секторе ЕС, в евро (из расчета 160 рабочих часов):

минимальные

Болгария 510.92

Румыния 590.77

Литва 748.94

Латвия 896.00

Венгрия 960.00

Польша 1066.67

максимальные

Нидерланды 4030.08

Финляндия 4144.88

Швеция 4405.48

Бельгия 4566.67

Люксембург 4924.14

Дания 5843.48

 
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