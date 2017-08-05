Пока ГАИ разбиралась с одним нетрезвым водителем, его пьяный пассажир пересел за руль и уехал

Догнали его, когда он врезался в дерево.

Необычный инцидент произошел в Минске. Патруль остановил машину Toyota на улице Рогачевской. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 36-летний мужчина. 21-летний пассажир также был пьян, сообщает пресс-служба Первомайского РУВД Минска.

Водитель рассказал, что они отмечали знакомство: сначала в квартире, а потом в автомобиле. Но самое интересное произошло позже. Пока сотрудники Госавтоинспекции разбирались с владельцем автомашины Toyota, пассажир пересел за руль авто и уехал. Инспекторы ГАИ бросились в погоню. Во дворе дома на улице Садовой водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Медицинское освидетельствование показало более двух промилле алкоголя у каждого. Выяснилось, что оба лишены прав за вождение в нетрезвом виде.

Помимо восьми административных протоколов на двоих по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК. 21-летнему молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.