Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»

Поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал на своей странице в Фейсбук едкое четверостишие по поводу задержания лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

Страстей опять нешуточны накалы,

опять интрига взвинчена заправски —

сантехников играют театралы!

В гробу перевернулся Станиславский.

Напомним, 2 августа в офисах независимых профсоюзов прошли обыски. Сам председатель был отпущен в этот же вечер. Как стало известно, Федынича задержали спецслужбисты, одетые в одежду коммунальных служб.

Фядыніч: «Маё сумленьне чыстае. Я ніводнай прафсаюзнай капейкі сабе ў кішэню не паклаў»