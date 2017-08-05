Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал на своей странице в Фейсбук едкое четверостишие по поводу задержания лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.
Страстей опять нешуточны накалы,
опять интрига взвинчена заправски —
сантехников играют театралы!
В гробу перевернулся Станиславский.
Напомним, 2 августа в офисах независимых профсоюзов прошли обыски. Сам председатель был отпущен в этот же вечер. Как стало известно, Федынича задержали спецслужбисты, одетые в одежду коммунальных служб.
Фядыніч: «Маё сумленьне чыстае. Я ніводнай прафсаюзнай капейкі сабе ў кішэню не паклаў»
Главное