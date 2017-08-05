84-летняя минчанка от одиночества позвонила в банк и сообщила, что планируется преступление

Пенсионерка просто хотела пообщаться.

В контакт-центр позвонила женщина и рассказала, что клиентка банка планирует преступление. Информацию передали в дежурную часть Центрального РУВД столицы.

Личность звонившей установили – ею оказалась пожилая женщина 1933 г.р., сообщает ГУВД Минского горисполкома. В беседе с милиционером пенсионерка призналась, что после смерти супруга чувствует себя очень одиноко, а такие звонки позволяют ей общаться с людьми.

Милиционер поговорил с женщиной, поддержал ее морально, после чего она пообещала больше не звонить в организации с подобными сообщениями.